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İşçilerin ücretini ödeyemeyen Edirne Belediyesi, yılbaşı kutlamalarını iptal etti

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, belediyede çalışan 120 işçinin ücretini 2 aydır ödeyemedikleri için geleneksel hale getirdikleri yılbaşı kutlamalarını bu yıl iptal ettiklerini söyledi

28 Aralık 2017 19:19

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Belediye Başkanı CHP\'li Recep Gürkan, belediyede çalışan 120 işçinin ücretini 2 aydır ödeyemedikleri için geleneksel hale getirdikleri yılbaşı kutlamalarını bu yıl iptal ettiklerini söyledi. Başkan Gürkan, \"İşçilerimizin maaşlarını ödeyemediğimiz için bizim eğlenmemiz söz konusu olamaz\" dedi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, düzenlediği basın toplantısında bu yıl yapılan çalışmaları ve 2018\'de yapacakları hizmetleri anlattı. Gürkan, belediye olarak Saraçlar Caddesi üzerinde geleneksel hale gitirdikleri yılbaşı kutlamalarını, işçilerinin ücretlerini 2 aydır veremedikleri için, bu yıl iptal ettiklerini söyledi. Gürkan, \"Son 2 aydır özelikle, aslında 6 aydır ekonomik bir kriz içindeyiz. Sadece biz değil, tüm ülke bu krizde. Biz bunun ilk 4 ayını hissettirmeden işçimize atlattık ama, son 2 aydır biz de bütün kurumlar gibi çok büyük bir kriz içerisindeyiz. Tabi ki hazine de böyle. Belki kaçırdınız son çıkan kanun hükmünde kararnamede Vakıflar Bankası\'ndaki bir payın hazineye devredilmesiydi. Bu konuda sadece biz değil, hem hazine, hem bütün belediyeler, şirketler ciddi sıkıntıda. Bu bağlamda Ekim ayından bu yana taşeron arkadaşlarımızın maaşlarını ödemekte gerçekten zorlanıyoruz. Daha önce de gecikmeli de olsa maaşları ödedik. Ama ilk kez bu son 2 aydır maaşları ödemekte ciddi zorlanıyoruz\" diye konuştu.
120 İŞÇİ ÜCRETLERİNİ ALAMIYOR
Gürkan, 2 aydır Fen İşleri ve Kültür Müdürlüğü birimlerinde çalışan 120 işçinin ücretini ödeyemediklerini belirterek, \"Onların maaşlarını ödeyemediğim için konsere para veremem. Belediye olarak şehrimizi süsledik. Ben de işçilerim maaşlarını alamadığı için 2 aydır maaşımı almıyorum. Bunun tam anlamıyla parayla da alakası yok. Etik olarak bu kararı aldık. Yılbaşına işçi maaşsız giriyor, gidip orada eğlenmek etik olarak bana doğru gelmiyor. İşçilerimizin maaşlarını ödeyemediğimiz için bizim eğlenmemiz söz konusu olamaz\" dedi.

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