İşçilerin protestosuna yine polis müdahalesi!

İstanbul'da işten çıkartılan 9 işçinin eylemi polis müdahalesine maruz kaldı.

İşçilerin avukatı Naciye Demir'in darp edildiği belirtilirken, gözaltına alınan işçiler, "İşçilere değil, hırsızlara barikat" diyerek uğradıkları muameleyi protesto etti.

İstanbul'da Darkmen Tekstil adlı firmada çalışan 9 işçinin, resmi bayram tatili olan 30 Ağustos’ta çalıştırılmak istenmelerine karşı çıktıkları için hiçbir hakları ödenmeden işten çıkartıldığı iddia edildi.

Söz konusu tarihten bu yana şirkete ait Laleli’deki mağazanın önünde haklarını almak için mücadele eden işçiler, geçtiğimiz hafta evleri basılarak gözaltına alındı.

İşçiler, haklarını aramak için bugün de basın açıklaması yapmak amacıyla mağazanın önüne geldi. İşçilere avukatları ve aynı zamanda Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Çalışma Yaşamı Komisyonu üyesi Avukat Naciye Demir de eşlik etti.

İşçiler basın açıklaması yapacağı sırada polisin müdahalesine maruz kaldı.

Darp edilerek gözaltına alınan işçiler, "İşçilere değil, hırsızlara barikat" diyerek uğradıkları muameleyi protesto etti.

İşçilerin avukatı Demir de polisin şiddetine maruz kaldığı belirtildi.

Maruz kaldığı polis şiddeti nedeniyle Demir, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin Demir’i darp etmesi ve şiddet uygulaması nedeniyle ÇHD İstanbul Şubesi tarafından da bir basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, iş cinayetleriyle işçilerin katledildiği, diğer yandan da kölece çalışma koşullarının dayatıldığı belirtilerek, “Direnen işçiler, sadece patronlar tarafından değil, aynı zamanda polisin de saldırısına maruz kalıyor.

İşçilerin haklarının gasp edilmesine susan polis, direnen işçilere saldırarak kimin safında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Avukat Naciye Demir’e yapılan saldırıyı cevapsız bırakmayacağız. Saldıran polisler hakkında adli ve idari soruşturma başlatılsın” denildi.