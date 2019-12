-İŞÇİLERİN İŞGALİ SÜRÜYOR MERSİN (A.A) - 25.11.2010 - Mersin'de, işten çıkarıldıklarını öne süren bir grup işçinin CHP İl Başkanlığını işgal eylemi sürerken, işçiler, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını yaklaşık 30 metre uzaklıktaki bir binadan çamaşır ipi kullanarak karşıladı. Yaklaşık bir ay önce çivi üretimi yapan bir fabrikada, sendikalı olmak istedikleri için işlerine son verildiğini öne süren işçilerden oluştuğu belirtilen yaklaşık 50 kişi, sabah saatlerinde Bahçe Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın 2. ve 3. katlarında bulunan CHP İl Başkanlığına girerek işgal etti. İşçiler, son kattaki pencerelerden zaman zaman pankart açıp slogan atarken, binanın çevresinde çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi de hazır bekletiliyor. Ayrıca sokağın yakınlarına gelen bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar da işçilere destek veriyor. 3. kattaki CHP İl Başkanlığında eylemcilerden başka kimsenin olmadığı belirtiliyor. -ÇAMAŞIR İPİNİ MAKARA HALİNE GETİRDİLER- Binaya girerken yanlarında getirdikleri belirtilen gıda maddeleriyle ihtiyaçlarını karşılayan işçiler, akşam saatlerinde farklı bir yöntem denedi. Parti binasına yaklaşık 30 metre uzaklıkta bulunan bir binadan sendika temsilcilerinin kendilerine çamaşır ipi yardımıyla yiyecek içecek göndermesi kameralara yansıdı. Çamaşır ipini makara şeklinde kullanan işçiler, kendileri için hazırlanan gıda maddelerini poşetlerle çekti. Pencereden gazetecilere açıklama yapan işçiler, poşetlerin içerisinde sadece gıda maddesinin bulunduğunu belirtirken, ''Poşetlerde ekmek arası peynir var'' diye seslendiler. Binalar arasında ''yolculuk '' yapan 6 poşetten ikisinin içerisinde kola olduğu görüldü. -''MÜDAHALE İZLENİMİ''- Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Seyfettin Gülengül, parti binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerle baş başa görüşmek istediğini bildirdi. Gülengül, işçilerin kendisine kapıyı açabilmesi için polislerin olmaması gerektiğini, bu durumla ilgili de emniyet güçleriyle görüştüğünü söyledi. 30 işçinin işbaşı yaptırılabileceğinin kendilerine iletildiğini belirten Gülengül, şöyle konuştu: ''Bunun dışında hiç bir şey yapamayacaklarını söylüyorlar. Ayrıca müdahale edilebilecek gibi bir izlenim yaratıyorlar. O nedenle her an her şeyin olabileceğini düşünüyorum. Ama biz böyle bir teklifi kabul edemeyiz. Ayrıca bu kadar eylem yapan insanlara, biz nasıl 30'unuz işbaşı yapacak, gelin eylemi bitirin diyelim? Böyle bir söylemi kimse bizden beklemesin.'' Gülengül, işçilerin parti binasının yan tarafındaki bir binadan yiyecek içecek almalarıyla ilgili bir soru üzerine, ''Şu anda arkadaşlarımızın yeme içme ihtiyaçları var. Şu anda benim bile tek içeriye giremediğim bir ortamda, ancak camdan yiyecek alabiliyorlar. Biz de o nedenle ancak bu şekilde ihtiyaçlarını karşılamaya karar verdik'' dedi.