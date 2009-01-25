İşçilerin CHP protestosuna polis müdahalesi

Beyoğlu’nda bir grup sendika üyesi, bazı arkadaşlarının işten çıkartılmasını protesto etti.



Şişhane, Okçu Musa Caddesi’ndeki CHP İstanbul İl Binası önünde bir araya gelen ve aralarında Dev Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da bulunduğu bir grup sendika mensubu, çeşitli dövizler açıp sloganlar attı.



İşten çıkartıldığı belirtilen Songül Kalkan, burada grup adına yaptığı açıklamada, Kadıköy Belediyesi Sağlık Polikliniği’nde bazı çalışanların işten çıkartıldığını söyledi. Kalkan, "bu işçilerin, sendikalı oldukları için işlerine son verildiğini" öne sürdü.



Basın açıklaması sırasında caddedeki trafiği engelledikleri gerekçesiyle polislerce uyarılan gruptakiler ile "Çevik Kuvvet" görevlileri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Trafiği engellememeleri için caddeden uzaklaştırılan gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.