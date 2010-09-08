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İŞÇİLERİN CESETLERİ MADEN OCAĞINDAN ÇIKARILDI  EDİRNE (A.A)

08 Eylül 2010 01:43

-İŞÇİLERİN CESETLERİ MADEN OCAĞINDAN ÇIKARILDI  EDİRNE (A.A) - 09.07.2010 - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Küçükdoğanca Köyü'ndeki özel kömür ocağında çıkan yangın ve sonrasında oluşan göçükte mahsur kalan 3 işçinin cesetleri çıkarıldı.  Kale Madencilik Şirketine ait ocakta, 7 Temmuz Çarşamba günü ray döşenirken yapılan kaynaktan kıvılcım sıçraması sonucu çıkan yangın ve ardından oluşan göçükte mahsur kalan Yunus Aktaş, Halil Açıkgöz ve Volkan Hamarat'ın cesetlerine akşam saatlerinde ulaşıldı. Torbalara konulan cesetler, daha sonra vinç yardımıyla, vagonların içinde yer üstüne çıkartıldı. Maden önünde bekletilen ambulanslara konulan cesetler, Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın duyulmasının ardından Kütahya'nın Emet, Karabük'ün Yenice ve Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinden Küçükdoğanca Köyü'ne gelen maden işçilerinin yakınları ve mesai arkadaşları, cesetlerin çıkarılması sırasında sinir krizleri geçirdi.  Gökçebeyli Volkan Hamarat (30), 3 yıl önce de Zonguldak'taki özel kömür ocağında, 1 arkadaşının yaşamını yitirdiği grizu patlaması sırasında yaralanmıştı. Kütahya Emetli Halil Açıkgöz'ün (48) emekliliğine bir ay kaldığı öğrenilirken, Yunus Akbaş'ın Karabük Yeniceli olduğu kaydedildi.

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