İşçilerin alacak cinneti

Kadıköy'de, paralarını alamadıklarını iddia eden 7 inşaat işçisi 13 katlı binanın çatısına çıkarak eylem yaptı. Çatıdan yola kiremit fırlatarak patronlarının gelip paralarını ödemesini isteyen işçiler paralarının ödenmesi ile eylemlerini sonlandırdı.



İddialara göre Kadıköy'de 13 katlı bir binanın inşaat işlerini yapması için Musa Çakmak'a ait "Çağdaş Boyama Limited Şirketi" ile anlaştı. Musa Çakmak da bu işçilerle 35 bin YTL'ye anlaştı. 18 bin YTL'sini işçilere ödeyen Çakmak, kalan kısmı için de 17 bin YTL'lik senet verdi.



İşçiler, 4 bin 500 YTL'lik senedin binada oturan şahıslara ait olduğunu öne sürerek kabul etmedi. Paralarının nakit ödenmesini isteyen işçiler 13 katlı binanın çatısına çıkarak paralarının ödenmesini istedi. Aşağı kiremit fırlatan işçiler ödeme gerçekleşmediği takdirde inmeyeceklerini duyururken olay yerine gelen polis ekipleri de sokakta kiremitten vatandaşların zarar görmemesi için şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.



Olay yerine gelen firma sahibi Musa Çakmak, işçilere paralarını ödeyeceğini söyleyince 7 işçi aşağı indi. Bir miktar paralarını olay yerinde alan işçiler ve patron Çakmak ifadeleri

