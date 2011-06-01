-İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 20 YARALI ŞANLIURFA (A.A) - 01.06.2011 - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı. Ali T. yönetimindeki 63 NL 549 plakalı minibüs, Akçakale ilçesi ve civar köylerden aldığı tarım işçilerini tarlaya götürürken, Bakacak köyü yakınlarda şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile çoğunluğu kadınlardan oluşan 19 yolcu yaralandı. Yaralılar, özel otomobiller ve ambulanslarla Akçakale ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Bu arada kazayı duyup hastaneye koşan yaralı yakınları, sinir krizleri geçirdi.