İşçileri taşıyan bot baraj gölünde alabora oldu, 5 kişi kayıp

Erzurum’da elektrik direğini tamir etmek için baraj gölüne açılan 5 işçinin bindiği deniz bisikleti alabora oldu. Kaybolan 5 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Aşkale Kaymakamı Asalet Karabulut, yaptığı açıklamada, ilçede bulunan Karasu 2 baraj göletinin içindeki elektrik direğini tamir için deniz bisikletiyle gölete açılan 5 TEDAŞ görevlisinden haber alınamadığını bildirdi.

Görevlilerin saat 18.00 sıralarında direkleri tamir için deniz bisikletiyle gölete açıldıklarını ifade eden Karabulut, şunları kaydetti:

''Beş kişilik bir ekip. O saatten bu yana beş arkadaşımızda suda. Erzurum'dan arama kurtarma ekipleri 19.30'da geldi. Arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Umarım bir sıkıntı yoktur. Henüz bir şey belli değil. Burası baraj göleti. Bir senedir faaliyette. Arkadaşlarımız direkleri tamir etmek için girdi. Yetersizlikten kaynaklanan bir sıkıntı var. 19.30'dan bu yana aranıyorlar. Acil durum müdürlüğünden uzman ekipler burada. Arkadaşlarımız büyük bir botla arama çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar çıkarılan olmadı.''