İşçilere kaytarmasın diye GPS!

T24 - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde taşeron olarak çalışan 400 işçi uydudan takip sistemi ile denetleniyor. Tanesi 415 lira olan cihazlar yakında diğer işçilere de verilerek verimlilikleri bu yolla denetlenecek.





Antalya Büyükşehir Belediyesi, taşeron çalışanlarla ilgili çok tartışılacak bir uygulama başlattı. Belediye, çalışanları denetlemek için ceplerine uydudan takip cihazı (GPS) yerleştirdi. Cihaz, ilk olarak haşere ve zararlılarla mücadele için ilaçlama çalışması yapan 400 çalışana verildi. Abonelik bedeliyle birlikte tanesi 415 liraya mal olan cihaz, önümüzdeki günlerde temizlik ve park bahçe işlerinde çalışan işçilere de verilecek.



‘Şartnamede var'

İşçilerin GPS ile takibini ilk olarak bir hafta önce Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin haşere ve zararlılarla mücadele işlerini taşeron olarak yapan CESA firması başlattı. Firmadan yapılan açıklamada, “Personel takip sistemini belediye istedi. İhale şartnamesinde yer alıyor. Deneme aşamasında olan cihaz yaklaşık 400 işçide bulunuyor. İşçileri gün içerisinde denetlemek istesek ancak 20-30 kişiyi denetleyebiliriz. Bu sistem sayesinde hepsini denetleme imkânı sağlıyoruz” denildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden işçilerin cihazla takibiyle ilgili şu açıklama yapıldı: “Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı bin 600 işçi çalışıyor. Kamu zararının oluşmaması için bu işçilerin çalışıp çalışmadığının denetlenmesi gerekiyor. Şeffaf ve şaibeden uzak bir belediyecilik anlayışıyla bu sistemi uygulamaya koyduk. Bu cihaz sayesinde taşeron firmalar, sebepsiz yere işçi çıkaramayacak. İşçilere bir nevi iş garantisi getirecek.”



‘İnsan haklarına aykırı'

Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Murat Barış ise, uygulamanın insan haklarına aykırı olduğunu söyleyerek, kurul toplantısında konuyu gündeme getireceklerini belirtti. Barış, “Bu çok yanlış bir uygulama. Eğer işçiye güven yoksa gereğini yaparsın. Bu bir insanı 24 saat kamerayla gözetlemek gibi bir şey. Bu nasıl bir özgürlüktür. İnsani açıdan vahim bir konu. Çiple takip etmek köle gibi çalışan bu insanlara saygısızlıktır” diye konuştu.



Cihaz, simkarta kaydediyor

Çakmak büyüklüğündeki ve 55 gram ağırlığındaki cihazı ceplerinde taşıyan işçiler, harita üzerinde nokta olarak takip edilebiliyor. Cihaz kayıt özelliği sayesinde işçilerin gün içerisinde gittikleri yerleri, simkarta kaydediyor. Böylece iki yıl boyunca bir işçinin nerelerde çalıştığı gün gün takip edilebiliyor. Her gün şarj edilmesi gereken cihaz, 20-24 saat açık kalabiliyor. Cihazın, takip sisteminin yanı sıra tek bir butona basarak önceden tanımlanmış numaralara acil durum (SOS) sinyali gönderme, arama ve sesli görüşme yapabilme ve tek bir tuş ile önceden tanımlanmış kişi veya kişilere SMS veya e-posta gönderebilme özellikleri de bulunuyor.