İşçiler, 'oda mezar' buldu

Merkez Mezitli ilçesi Atatürk Mahallesi 104. Cadde üzerinde elektrik direklerini değiştiren işçiler, iş makinesi ile çukur kazmaya başladı. Kazı sırasında iş makinesi bir anda boşluğa girdi. Çukura bakan işçiler insan iskeleti, iki küp ile çok sayıda bardak şeklinde metal parçaya rastladı. İşçiler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polisler, çevreyi güvenlik şeridiyle çevirdi, müze müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi. Alana gelen bazı meraklı vatandaşlar, ellerindeki ucuna metal bağlanmış ağaç çubuklarla tarihi eserleri incelemeye çalıştı. Vatandaşlar, çubukla içeriden çıkardıkları bir eseri polisin uyarısı üzerine tekrar yerine bıraktı. Oda mezar olduğu tahmin edilen yerdeki eserler, yapılan incelemelerin ardından müze müdürlüğüne teslim edilecek.