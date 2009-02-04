İşçiler meydanlara çıkıyor

Sendikalar hükümete uyarı mitingi düzenliyor. Türk-İş, DİSK ve KESK güçbirliği yaptı, pazar günü Kadıköy'de dev bir mitingde biraraya gelecekler. İşçiler, "Ekonomik krizin bedelini biz ödemek istemiyoruz" diyor.



Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve KESK Genel Başkanı Sami Evren, Türk-İş İstanbul Bölge Temsilciliği'nde, Kadıköy'de 15 Şubat'ta düzenlenecek "İşsizlik ve Yoksulluğa Karşı Birleşik Mücadeleye-Emek ve Demokrasi Mitingi"ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Mitingi düzenleyen üç konfederasyon adına konuşan Mustafa Kumlu, krizin yol açtığı işten çıkarmalar, işyerlerinin kapatılması ve işsizliğe karşı Türk-İş, DİSK ve KESK'in güçlerini birleştirdiğini söyledi.



Bu çerçevede, 15 Şubat'ta Kadıköy'de bir miting düzenleme kararı alındığını anımsatan Kumlu, mitinge tüm emek ve meslek örgütlerini davet etti.



Kumlu, daha sonra "Bu Davet Bizim" adıyla hazırlanan ortak bildiriyi okudu.



Küresel krizin ağır ekonomik ve toplumsal sorunlar yaratarak derinleştiğini ifade eden Kumlu, Dünya Bankası tahminlerine göre, gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulların sayısına 400 milyon kişinin daha eklendiğini söyledi.



"İşsizlerle birlikte, çalışan yoksulların sayısı artmaktadır" diyen Kumlu, " Küresel krizin yanında AK Parti iktidarının izlediği ekonomik politikalar, emekçi sınıfların çalışma ve yaşam koşullarının daha da kötüleşmesini beraberinde getirmektedir. Krizin Türkiye'de emekçileri teğet geçmediği gün gibi ortadadır. Ülkemizde krizin etkisi, gün geçtikçe artan, yaygın ve kitlesel işten çıkarmalarla en çarpıcı biçimde yaşanmaktadır. Resmi işsizlik oranı her geçen gün artmakta, kayıtdışı işsizliğin hesabı bile yapılamamaktadır" dedi.



"Kriz demokratikleşme krizine dönüşmektedir"



Kumlu, ekonomik büyümenin 2009 yılında daha da daralacağını öne sürerek, "İşsizlik krizine dönüşen kriz, aynı zamanda bir demokratikleşme krizine dönüşmektedir" dedi.



Krizin aynı zamanda "eşit, barışçıl ve demokratik bir ülkede yaşama zeminini tahrip ettiğini" savunan Kumlu, krizin daha az etkiyle atlatılabilmesinin emekçilerin karar alma mekanizmalarına doğrudan katılımı, toplumsal alanın demokratikleştirilmesi ve sorunların çözümünde diyaloğun esas alınmasıyla mümkün olacağını dile getirdi.



1 Mayıs'ın resmi tatil olması



Mustafa Kumlu, "1 Mayıs'ın resmi tatil" olması yönünde yapılan çalışmalara ilişkin haberlerin sorulması üzerine, bu konunun geçen dönem üç konfederasyon tarafından gündeme getirildiğini ancak sonuç alınamadığını hatırlattı.



Bu konuyu Üçlü Danışma Kurulu'nda tekrar gündeme getirdiklerini belirten Kumlu, "Takip ediyoruz, izliyoruz. 1 Mayıs'la ilgili yasal düzenleme önemli bir adım. Geçen yıl da getirdiler, neticesini biliyoruz. Bu dönem o yasal düzenleme üzerinde duruyoruz, takip ediyoruz" diye konuştu.



Düzenlenecek mitinge Hak-İş'in davet edilip edilmediğine ilişkin bir soru üzerine Mustafa Kumlu, Türk-İş olarak Hak-İş'in yer aldığı toplantılarda bulunmayacaklarını daha önce ilan ettiklerini anımsattı.



Kumlu, "Bir sürü örgütsüz iş yerleri var. Birbirimize yardımcı olacağımız yerde birbirimizle uğraşıyoruz. Onun için Hak-İş ile birlikte bu işi devam ettirmiyoruz" dedi.





