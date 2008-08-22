İşçiler ‘cimbom’ dedi

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Dairesinin 78 fabrikada 806 işçinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmayla, çeşitli yönleriyle metal sektöründe çalışan işçilerin profili çıkarıldı.



Araştırmaya göre, işçiler arasında en çok destek bulan futbol takımı yüzde 32'lik oranla Galatasaray. Galatasaray'ı yüzde 31,1 ile Fenerbahçe izliyor. İşçiler arasında Beşiktaş'a gönül verenlerin oranı yüzde 17,8, Trabzonspor'a gönül verenlerin oranı ise yüzde 5,3'te kalıyor.



Sendika üyelerinin ağırlıklı olarak bulundukları bölgelere göre yapılan değerlendirmede, Galatasaraylıların ağırlığının en fazla olduğu bölgenin Eskişehir ve çevresi olduğu belirtiliyor. Araştırmaya göre, diğer bölgelerde Fenerbahçelilerin ağırlığı bulunuyor.



Yoğun bir işçi nüfusu bulunan Gebze'de, Fenerbahçeli işçilerin oranı yüzde 32,1 iken, Galatasaraylıların oranı yüzde 31,4, Beşiktaşlıların oranı yüzde 16,4, Trabzonsporluların oranı ise yüzde 7,8.



Fenerbahçe'nin "evi" olarak kabul edilen Kadıköy'ün de yer aldığı İstanbul Anadolu yakasında Fenerbahçelilerin üstünlüğü bulunuyor.



Araştırmada, işçilerin yaş grubuna göre taraftarlık durumu da değerlendirildi. Buna göre, 25 yaş ve altı işçilerde Galatasaraylı taraftarların oranı yüzde 41,4. Bu oran Galatasaray'ı ilk sıraya taşırken, Beşiktaş yüzde 21,4 ile ikinci, Fenerbahçe ise yüzde 17,1 ile üçüncü olarak sıralanıyor. Bu yaş grubunda Trabzonspor taraftarı oranı ise yüzde 4,3.



İşçilerin ailelerinin geldiği bölge dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, Karadeniz kökenlilerin Fenerbahçe'ye desteği yüzde 23 düzeyinde kalırken, Galatasaray'a desteği yüzde 30,5 düzeyine çıkıyor.

