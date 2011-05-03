-İŞÇİLER CHP'Yİ İŞGAL ETTİ İZMİR (A.A) - 03.05.2011 - İzmir'in Konak Belediyesinde taşeron işçi olarak çalışan ve işten çıkarıldıklarını iddia eden bir grup işçi, CHP Konak ilçe Başkanlığı binasını işgal etti. Konak İlçesi Basmane Meydanı'nda bulunan CHP Konak ilçe Başkanlığı binasına gelen 10 işçi, kendilerini bir odaya kapattı. Üçüncü kattaki pencerelerden sarkarak slogan atan işçilere, aşağıdaki arkadaşları da destek verdi. İşçileri ikna etmek üzere binaya giren polis ekipleri, işçilerden birinin üzerine benzin dökmesi nedeniyle binadan çıktı. İşçilerin işgal eylemi sürüyor. Konak Belediyesindeki işlerinden çıkarıldıkları gerekçesiyle 68 gündür eylem yapan taşeron işçilerden bir grup, dün de DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası İzmir Şubesini işgal etmiş, 1 saatlik ikna çabaları sonucu eyleme son vermişlerdi.