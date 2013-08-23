İşçiler bakanlığın avukatlarını kovaladı

Muğla'nın Yatağan İlçesi'ndeki termik santrali ve Güney Ege Linyitleri İşletmesi (GELİ) Müessese Müdürlüğü'nü özelleştirmeye hazırlamak için incelemelerde bulunmak üzere geldikleri öne sürülen 4 avukattan oluşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlileri, işçilerin tepkisine uğradı.

4 kişilik ekibin GELİ Müessese Müdürlüğü'nde incelemelerde bulunduğunu haber alan işçiler, müdürlük binasına girerek onların dışarı çıkmalarını sağladı.

DHA'dan Cavit Yıldırım'ın haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından özel bir danışmanlık firmasıyla anlaşma yapılarak Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin özelleştirme süreciyle ilgili olarak hukuksal sorunların tespiti için 4 avukat dün Yatağan'a gelerek GELİ Müessese Müdürü Kenan Emiralioğlu'nun odasında çalışmaya başladı. Avukatların geldiğini haber alan işçiler GELİ Müessese Müdürlüğü binasının önünde toplanıp özelleştirme aleyhinde sloganlar attı.

Avukatların binayı terk etmelerini isteyen işçiler sonuç alamayınca tüm engellemelere rağmen içeri girdi. GELİ Müessese Müdürü Kenan Emiralioğlu'nun makam odasına kadar gelen işçiler, avukatları dışarı çıkarmak istedi. Kenan Emiralioğlu'nun, "Herkesi sakin olmaya davet ediyorum. Onlar görevlerini yapan devlet memurları. Bu şartlar altında çalışmaları imkansız. Onları güvenli bir şekilde dışarı çıkaracağız" dedi.

Bunun üzerine odadan çıkan işçilerden bazıları bina içinde bazıları da dışarıda beklemeye başladı. 'KİT'ler halkındır satılamaz', 'KİT'ler vatandır satılamaz', 'Özelleştirme için gelen dostumuz değil, düşmanımızdır', 'Direne direne kazanacağız' sloganları atan işçiler, o sırada dışarı çıkan avukatların üzerine pet şişe fırlattı, yuhaladı. Güvenlik görevlilerinin yardımıyla bir taksiye binen avukatlar GELİ Müessese Müdürlüğü'nü terk etti.

Olaydan sonra açıklama yapan Maden-İş Sendikası Yatağan ve Havalisi Şube Başkanı Süleyman Girgin, "İşçilerimiz haklı tepkilerini gösterdi. Özelleştirme yağmasına Yatağan'da geçit vermeyeceğiz" dedi.