İşçiler 1 Mayıs'a, Taksim işçilere hazır!

T24

1 Mayıs marşını dinlemek için tıklayın

Ortak metin yayımlandı

Yola çıkacaklar dikkat!

İşçi ve memur konfederasyonlarıyla, sivil toplum örgütleri 1 Mayıs hazırlıklarını tamamladı. Türk İş, Hak İş, DİSK, Memur Sen, KESK, TMMOB, TTB ve TEB'in temsil edildiği 1 Mayıs Tertip Komitesi bir açıklama yaparak, işçi bayramının İstanbul Taksim'deki kutlamaları hakkında bilgi verdi. Türk İş İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'ndeki toplantıda KESK Genel Sekreteri Kasım Birtek, 1 Mayıs meydanında polis bulunmayacağını, güvenliği komitenin belirlediği görevlilerin sağlayacağını söyledi. Öte yandan İstanbul Emniyeti, kutlamalar için 38 bin 500 polis görevlendirdi. 46 bin metrekarelik Taksim Meydanı'nı dolduracak işçilerin güvenliği için çevre illerden destek kuvvetler gelecek. Ancak polis, kutlama alanına girmeyecek.Komitenin aldığı kararlara göre kutlamaya katılacak gruplar, dört farklı noktadan Taksim Meydanı'na çıkacak. Türk İş, Hak İş ve Memur Sen'le CHP, TKP,İşçi Partisive Halkın Kurtuluş Partisi gibi gruplar Beşiktaş İnönü Stadyumu'nda toplanacak. Bu gruplar, Gümüşsuyu ve Mete caddelerini takip edip Taksim'e giriş yapacak. Şişhane tarafından gelecek KESK ve arkasındaki kortej Tarlabaşı Bulvarı'ndan, Şişli tarafından gelen DİSK, meslek odaları ve arkasındaki kortej Taksim Gezi Parkı yanından alana girecek. SDP, Emeğin Partisi ve BDP Tarlabaşı'ndan geçerek Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kurulan arama noktasından içeri alınacak. Dergi grupları, halk evleri gibi gruplar ise Mecidiyeköy yönünden alana girecek. Tören, tertip komitesinin 11.00'de Kazancı Yokuşu ve Taksim Anıtı'na çelenk bırakması ve saygı duruşuyla başlayacak. Ruhi Su Dostlar Korosu ve sanatçılar 1 Mayıs Marşı'nı seslendirecek. Kardeş Türküler, Grup Yorum ve Agire Jiyan müzik dinletisi sunacak.İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs etkinliklerinde kapalı olacak güzergâhları açıkladı.Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlikler süresince bazı cadde ve güzergâhlar kontrollü olarak trafiğe kapatılacak.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Mayıs Pazar günü etkinlik bitimine kadar Yolcuzade İskender Caddesi'nden gelen akım, Şişhane Meydanı'ndan Okçu Musa Caddesi ve Bankalar Caddesi istikametine yönlendirilecek. Abide-i Hürriyet Caddesi'ne akım verilmeyecek, akım Hürriyettepe Işıklar'dan Cevahir Otel istikametine aktarılacak.Darülaceze'den Hürriyettepe Işıklar yönüne gelen akımla Bomonti Dere'den gelen akım Cevahir Oteli önünden tekrar Darülaceze Caddesi'ne ya da Bomonti yönüne verilecek.Mecidiyeköy'den Halaskargazi Caddesi'ne akım verilmeyecek, akım Esentepe istikametine gönderilecek. Şişli yönüne gitmek isteyen sürücüler, Ergenekon ve Kurtuluş caddeleriyle Dolapdere'ye yönlendirilecek. Dolmabahçe'den Gümüşsuyu'na ve Küçükçiftlik'e akım verilmeyecek ve gelen akım sahil yönünden Karaköy'e verilecek.Adilbaba (Maçka Taksi) yönünden gelen akım Teşvikiye Caddesi'ne yönlendirilecek, Teşvikiye Caddesi'nden Mete Caddesi'ne çıkan tünel kapalı tutulacak. Perşembe Pazarı ve Unkapanı'ndan gelen akım Şişhane'den kesilip Kasımpaşa yönüne yönlendirilecek, Tarlabaşı Bulvarına akım verilmeyecek. Kasımpaşa'dan gelen akım Unkapanı ve Perşembe Pazarı'na mecburi olarak yönlendirilecek.Dolapdere'den Yedikuyular-Divan istikametine akım verilmeyecek, Dolapdere Kavşağından (U) dönüşü yaptırılacak. Dolapdere Caddesi'nden Ömer Hayyam Caddesi'ne akım verilmeyecek.Teşvikiye Caddesi'nden gelen akım Nişantaşı Kavşağı'ndan Rumeli Caddesine verilmeyip, Vali Konağı alt başa yönlendirilecek. Süleyman Seba Caddesi'nden gelen akım Bayıldım Caddesi'ne verilmeyip, Teşvikiye Caddesi'ne aktarılacak.Boğazkesen Caddesi trafiğe kapatılacak, gelen akım Karaköy istikametine mecburi yön yapılacak. Mebusan Yokuşu trafiğe kapatılacak, Karaköy istikametine doğru mecburi yön olacak.Sıraselviler Caddesi'nden gelen akım Cihangir Firuzağa Meydanı'ndan kesilerek, Boğazkesen istikametine yönlendirilecek. Ayrıca, Atatürk Bulvarı Ragıp Gümüşpala ayrımı-Ragıp Gümüşpala Caddesi Unkapanı ayrımı-Kadıköy İskelesi önü Galata ayrımı-Ragıp Gümüşpala Caddesi Galata Köprüsü ayrımı ihtiyaç halinde kapatılacak. E-5 Kuzey ve Güneyden Mecidiyeköy Giriş katılımları ihtiyaç halinde kapatılacak.''Mecidiyeköy Ortaklar'dan itibaren Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Sıraselviler Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Taşkışla Caddesi, Taşkışla Tünel, Rumeli Caddesi ve Abdülhak Hamit Caddesi.''Bu arada, miting alanı yakınındaki Taksim İlkyardım ve Alman hastanelerine gelen ambulans ve hastalar Karaköy Firuzağa yönünü kullanacak.