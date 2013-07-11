İşçi yüzde 10 istedi, Bakan Çelik ‘4+3’ dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri için bugün 4.kez işçi sendikaları temsilcileriyle bir araya geldi. İşçilere hükümetin zam teklifini açıklayan Çelik, 2013 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4; ikinci 6 ayı için yüzde 3; 2014 yılının ilk ve ikinci 6 ayı için de yüzde 3'er oranında zam teklifinde bulundu. Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, bunun kabul edilemez bir teklif olduğunu belirterek, ilk 6 ayda vergi nedeniyle işçinin eline geçen maaşta yüzde 6.32 kaybı olduğuna dikkat çekti.

Faruk Çelik: Üzgünüm ama…

Bakan Çelik, "Çok üzgünüm ama ekonomi yönetimi mali disiplinin bozulamayacağını belirterek, enflasyonun ötesinde bir artışa sıcak bakmadı. Benim verebileceğim bu. Siz bir düşünün. Ama bayramdan önce bu işi bitirelim" dedi. Başkan Kumlu, "Ne bayramı sayın Bakan. Bu teklifle nasıl biter? Biz insanların önüne bu teklifle nasıl gideriz. Düşünecek bir şey yok" diyerek masadan kalktı. Çelik'in, yeniden bir araya gelmek için 19 Temmuz Cuma gününü belirlerken, "O zaman da ilerleme sağlayamazsak Başbakanın kapısını çalarız" dediği öğrenildi. Hükümet, brüt maaşı bin 800 liranın altındaki işçiler için 150 lira iyileştirme teklifinde bulunurken; sosyal yardımlarda artışın enflasyon oranında yapılması önerisi getirdi.

İşçi yüzde 10 istemişti

Yaklaşık 200 bin kamu işçisi adına toplu sözleşme masasında bulunan Türk-İş, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle tüm işçilerin maaşlarına yüzde 10 zam istemişti. Ayrıca brüt maaşı bin 800 liranın altında olan düşük ücretlilerin maaşının bin 800 liraya yükseltilmesi bir diğer talebiydi. Toplu iş sözleşmesinin birinci ve ikinci yıllarında işçilerin yıl boyunca yüzde 15 gelir vergisi ödemeleri; bunun üzerindeki vergilerin işveren tarafından ödenmesi istendi.

1 Temmuz'dan itibaren ikinci 6 ay içinse ücretlere, 6 aylık geçmiş tüketici fiyatlarındaki artışın 2 puan üzerinde zam talep eden Türk-İş; 2014 yılı için de 6'şar aylık periyodda geçmiş enflasyona ilave 2 puan zam istemişti. Sosyal yardımların aylık 250 liraya; yemek parasının günlük 8 liraya; giyim parasının da yıllık 125 liraya yükseltilmesi diğer talepleri arasındaydı. Bu yardımların da 6'şar aylık periyodlarda ücret zammı oranında artırılması istenmişti. Kamudaki taşeron işçilerin, asıl işverenin işçisi olduklarına dair yargı kararlarının derhal uygulanması da Türk-İş'in en önemli talepleri arasında yer alıyordu.