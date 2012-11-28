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Ekonomi

İşçi ve memur yine fiş toplayacak

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak yasalaştığı taktirde ücretliler vergi mükellefi haline gelecek ve yeniden fiş toplama dönemi başlayacak

28 Kasım 2012 15:01

Maliye Bakanlığı vergi kaçağını önlemek için yeniden fiş toplama dönemini başlatmaya hazırlanıyor, hazırlanan taslak Ekonomik Koordinasyon Kurulu'na sunuldu.  Taslağın yasalaşması halinde ücretliler vergi mükellefi olacaklar, eğitim ve sağlık giderlerini vergiden düşebilecekler.

Tasarının aynen yasalaşması halinde  işçi ve memur statüsündeki ücretlilerin gelirlerinden, şu anda olduğu gibi işveren tarafından gelir vergisi stopajı kesilerek vergi dairelerine yatırma uygulaması sürecek. Ücretliler her yılın sonunda beyanname düzenleyerek, kanunda öngörülen harcamalarını vergi matrahından düşebilecek. Halen aylık 66.49 lira tutarında olan asgari geçim indirimi de devam edecek.
Maliye vergi iadesi düzenlemesi ile gelir kaybına uğrayacak. Ancak uzmanlar ücretlilerin fatura toplaması sayesinde uzun vadede Maliye vergi kazancını arttıracak. ücretliler eğitim ve sağlık harcamalarını gider olarak gösterebilecekler. Vergi matrahından indirilebilecek harcamaların, yıllık brüt gelirin yüzde 10'u ile sınırlı olması bekleniyor. 
 
Ücretlileri beyanname doldurma külfetinden kurtarmak amacıyla Maliye Bakanlığı, tıpkı bu yıl uygulanmaya başlanan kira geliri vergisinde olduğu gibi , ücretliler için de elektronik ortamda beyanname dolduracak. Ücretlinin kira , telif gibi başka kazançları varsa, bunlar da beyannamede yer alacak. Eğer ücretlinin indirime tabi bir harcaması yoksa, herhangi bir şey yapmadan beyannameyi onaylayıp göndermesi yeterli olacak. Şayet indirime tabi harcaması varsa, bu harcamalarla ilgili belgelerini beyannameye ekleyecek ve gerekli yerleri doldurup gönderecek.

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