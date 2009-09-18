İşçi sınıfının fotoğrafçısı öldü

Fransız "eksantrik kareler" fotoğrafçısı Willy Ronis, 99 yaşında öldü.



"Eyedea" fotoğraf ajansının başkanı Stephane Ledoux, Ronis’in bu sabah Paris’teki hastanede öldüğünü söyledi. Ronis, uzun zamandır diyaliz makinesine bağlıydı.



Ronis, 1930’larda bilhassa Paris’in tuhaf enstantanelerini çekmesiyle ünlü oldu ve sayısız ödül aldı. Fransa’nın başkentinde dolambaçlı sokaklar, aşıklar, çıplak gezmeye kalkanlar, Ronis’in deklanşörüne takılıyordu.



Ronis, yaşına rağmen temmuzda Arles’daki fotoğraf festivaline katılarak kendisine takdim edilen özel ödülü aldı.



Sarkozy ve Mitterand’dan baş sağlı



"Sade yurttaşın günlük yaşamında eksantrik kareler ve şiirin" Fransız siyah-beyaz fotoğrafçısı Willy Ronis için Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile Fransa Kültür Bakanı Frederic Mitterrand, şiir yüklü açıklamalar yaptılar.



99 yaşında başkent Paris’te bu sabah ölen Willy Ronis için, eski cumhurbaşkanlarından François Mitterrand’ın yeğeni Fransa Kültür Bakanı Frederic Mitterrand, "Sade yurttaşın sade günlerinde saklı şiiri ölümsüzleştirdi" dedi.



Ronis’in aynı siyah-beyaz "ekolünde" arkadaşı Robert Doisneau (1912-1994) ile birlikte "15’ler Grubu" kurulmuştu.



Siyah-beyaz fotoğrafın ölümsüzlüğü için konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, "Ronis, 20. yüzyılı gelecek çağlara taşıdı. İşçi sınıfının fotoğrafçısı olarak ölümsüz kareler çekti" dedi.



Ronis’in, Renault ve Citroen firmalarının işçileriyle koltuğunun altında uzun Fransız somunu bagetle giden çocuk ve çıplak eşinin lavaboya eğilişini çektiği fotoğraflar, kendisinin ölümsüz binlerce fotoğrafından birkaçıydı.(aa)







