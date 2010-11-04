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İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 12 YARALI BANDIRMA (A.A)

04 Kasım 2010 12:14

-İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 12 YARALI BANDIRMA (A.A) - 04.11.2010 - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 12 işçi yaralandı. Banvit AŞ'de çalışan işçilerin bulunduğu, Yasin Fidan'ın kullandığı 10 S 28130 plakalı servis minibüsü, Gönen-Bandırma karayolunun 40. kilometresinde şarampole yuvarlandı. Minibüste bulunan 12 işçi yaralandı.  Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 10'unun ayakta tedavi edildiği, İlhan Can (29) ve Fevzi Ercan'ın (22) durumunun ciddi olduğu bildirildi.

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