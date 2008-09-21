İşçi Partisi'ne Potter piyangosu

Harry Potter’ın yazarı J.K. Rowling, İngiltere’de sıkıntıda olan İşçi Partisine 1 milyon pound (1,8 milyon dolar) bağış yaptı.



Dünyanın en zengin ve tanınmış yazarlarından biri konumuna gelen Rowling yaptığı açıklamada, İşçi Partisini savunurken, Muhafazakar Parti'yi yerdi. Rowling, Muhafazakar Partiyi, Başbakan Gordon Brown’un fakirler için çok çalıştığı bir dönemde, çalışan bekar anne ve babalara zarar verebilecek vergi değişiklikleri yoluna gitmeye çalıştığı için eleştirdi.



Yazar, fakir ve muhtaç ailelerin, muhafazakâr partiden ziyade İşçi Partisi altında daha iyi geçinebileceklerine inandığını ifâde etti. İngiliz gazeteleri, Rowling’in 560 milyon pound (1 milyar dolar) serveti bulunduğunu tahmin ediyor. (aa)







