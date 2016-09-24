İşçi Partisi’nde yarışı Jeremy Corbyn kazandı

İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi'nin genel başkanlığına yeniden seçilen Jeremy Corbyn oyların 313 bin 209'unu aldı. Rakibi Owen Smith'in oyları ise 193 bin 229'da kaldı. İşçi Partisi, yaklaşık 550 bin üyesine çağrıda bulunarak, hafta ortasına kadar oy kullanmalarını istemişti. İşçi Partisi tarafından Liverpool'da kongre öncesinde açıklanan sonuçlara göre, Corbyn oyların yüzde 61,8'ini, Smith ise 38,2'sini aldı.

İlk kez 2015 yılında partinin genel başkanlığına seçilen Jeremy Corbyn'in oylarını da artırdığı gözlemlendi; geçen yıl oyların yüzde 59,5'ini almıştı. Partinin sol kanadında yer alan Corbyn sonuçlar açıkladıktan sonra yaptığı konuşmada, İşçi Partisi üyelerini birlik olmaya çağırdı. 67 yaşındaki Corbyn, "Bizi birleştiren şeyler ayıranlardan daha fazla” dedi.

Parti içinde kriz

Jeremy Corbyn'in liderliği parti içinde tartışmalara yol açmıştı. Özellikle de İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği için yapılan referandumdan sonra Corbyn'e yönelik eleştiriler artmıştı. İşçi Partisi'nin Avam Kamarası Grubu'ndaki milletvekillerinin dörtte üçü liderlerine olan güveni kaybettiğini açıkladı. Corbyn, İngiltere'nin AB'de kalması için yeterince çaba göstermediği ve partiyi gereğinden fazla sol bir çizgiye taşıdığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Corbyn, parti tabanında ve sendikalar tarafından sevilen bir lider olmasına rağmen sol görüşleri nedeniyle milletvekillerinin eleştirilerine maruz kalıyor. Milletvekilleri, Corbyn liderliğinde İşçi Partisi'nin hiçbir seçim kazanamamasından kaygı duyuyor.

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Reuters/dpa, JD/EC