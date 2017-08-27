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Dünya

İşçi Partisi: Brexit sonrası ortak pazar ve gümrük birliğinde kalınmalı

"AB ile İngiltere arasındaki karşılıklı mal ve hizmet akışının devam etmeli"

27 Ağustos 2017 17:48

İngiltere'de İşçi Partisi Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldıktan (Brexit) sonraki geçiş sürecinde, ülkenin ortak pazarda ve gümrük birliğinde kalması gerektiğini açıkladı.

İşçi Partisi'nin Brexit politikalarındaki bu önemli değişiklik, serbest dolaşımının önünün açılması ve "sınırsız göç" anlayışını da içeriyor.

Keir StarmerGuardian gazetesine konuşan İşçi Partisi'nin Brexit Sözcüsü Keir Starmer, AB ile zorlu müzakereler sürerken ekonominin "uçurumun kenarında" olmaması için AB ile İngiltere arasındaki karşılıklı mal ve hizmet akışının devam etmesi gerektiğini söyledi.

Parti, bir süredir Brexit politikalarında net olmamakla eleştiriliyordu. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in de onayladığı belirtilen bu öneri, artık partinin Brexit politikasının temelini oluşturacak.

Avrupa Birliği Gümrük Birliği anlaşmasına taraf olan ülkeler uluslararası ticaret anlaşmalarında ortak tarifeler üzerinden hareket ediyor. Gümrük birliğine dahil olan ülkeler birbirleri ile yaptıkları ticarette vergi ücreti gibi ek tarifeler ödemiyor.

Brüksel'e "geçici gümrük birliği" önerisi

Geçen hafta Brexit müzakerelerini yürüten İngiltere hükümeti, Brüksel'e 'geçici gümrük birliği' seçeneğini sunmaya hazırlandığını açıklamıştı.

Ancak İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ile Ticaret Bakanı Liam Fox, İngiltere'nin gümrük birliğinden çıkacağını kesin bir dille ifade etti.

Bu değişiklik, İngiltere Başbakanı Theresa May'in lideri olduğu Muhafazakâr Parti ile de keskin bir ayrıma işaret ediyor

Başbakan May'in liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin Haziran ayında yapılan seçimlerde Meclis'te çoğunluğu el edememiş olması ve Kuzey İrlanda partisi DUP'un (Demokratik Birlik Partisi) desteğine ihtiyaç duyması nedeniyle , İşçi Partisi güçlü bir konumda.

Ancak Brexit destekçilerinin, İşçi Partisi'ni geçen yıl İngiltere'de yapılan referandumda çoğunluğu sağlayarak AB'den ayrılma kararı veren İngiltere halkının 'iradesine ihanet etmekle' suçlaması bekleniyor.

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