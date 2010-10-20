-İŞÇİ OLARAK ÇALIŞTIĞI ALMANYA'YA YEDEK PARÇA İHRAÇ EDİYOR ÇORUM (A.A) - 20.10.2010 - Çorum'da kurulu Yağlılar Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin (YAĞMAKSAN), üretiminin yüzde 98'ini Almanya'ya ihraç ettiği bildirildi. YAĞMAKSAN Genel Müdürü Mustafa Yağlı, yaptığı açıklamada, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 30 bin metrekare alana kurulu fabrikalarında enerji ve otomotiv sektörü için ürettikleri yedek parçaların yüzde 98'ini Almanya'ya ihraç ettiklerini söyledi. Babası Abdullah Yağlı'nın 1960'lı yıllarda işçi olarak gittiği Almanya'ya kendisiyle birlikte kardeşi ve annesini 1972 yılında yanına aldığını belirten Yağlı, 13 yaşında gittiği Köln'de torna tesviye üzerine hem eğitim gördüğünü hemde Almanca öğrendiğini ifade etti. 1974 yılında otomotiv sektörüne dişli üreten bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başladığını anlatan Yağlı, şunları kaydetti: ''Eğitimimin son yılında staj gördüğüm fabrikada, okul bittikten sonra işçi olarak çalışmaya başladım. Fabrika maddi sıkıntılardan dolayı 1994 yılında kapanma aşamasına geldi. 20 yılda biriktirdiğim parayla fabrikadaki makineleri almaya karar verdim. Dürüst çalışmamın karşılığı olarak fabrika yönetimi makineleri bana satmayı kabul etti. Fabrikadaki otomotiv sektörüne dişli üreten makineleri 12 TIR'a yükleyerek Çorum'a getirdim. Çorum OSB'de bin 250 metrekarelik kapalı alanda tek başına bu sektöre girdim. Aradan 10 yıl geçtikten sonra Almanya'da aynı sektörde çalışan kardeşim Necati Yağlı'yı fabrikaya ortak yaptım.'' -ÜRETİMİN YÜZDE 98'İ ALMANYA'YA- OSB'de 6 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere 30 bin metrekare alanda kurulu fabrikalarında otomotiv sektörüne yedek parça ve enerji sektöründe kullanılan trafo parçaları ürettiklerini belirten Yağlı, yılda 1 milyon 650 bin adet ürettikleri muhtelif parçaların yüzde 98'ini Almanya'ya ihraç ettiklerini vurguladı. Fabrikada 100 kişinin istihdam edildiğine dikkat çeken Yağlı, yeni ürettikleri reçete hazırlayan ''mikrodozaj'' makinesini seri üretime geçmek için fabrikaya 4 bin metrekare kapalı alan ekleyerek 25 kişiyi daha istihdam edeceklerini aktardı. Firma olarak müşteri odaklı hareket ettiklerini ifade eden Yağlı, ''Firma olarak müşteri memnuniyeti ve kaliteli ürün anlayışını amaç edindik. Koşulsuz müşteri memnuniyeti ana ilkemizdir. Firma olarak 2001 yılında TÜV firmasından ISO 9001:2001 kalite belgesini aldık. Bunun yanında çalışanlarımıza sürekli eğitim veriyoruz ve onlara daha iyi çalışma ortamı sağlamak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz'' dedi. Makine sanayinin son yıllardaki gelişmesi ile Türkiye'de sektörlerin en önemli can damarı haline geldiğini vurgulayan Yağlı, ''Makine sanayi katma değeri yüksek kalifiye işçi çalıştıran ve teknoloji üreten özelliği ile stratejik bir sektör. Türkiye son yıllarda makine sektöründe imalat ve ihracatta büyük mesafeler kat etti. Makine sanayinde kalifiye eleman yetiştirilmesinde meslek liselerinin önemi büyüktür.'' diye konuştu.