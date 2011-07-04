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İŞÇİ MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI: 18 YARALI DENİZLİ (A.A)

04 Temmuz 2011 23:38

-İŞÇİ MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI: 18 YARALI DENİZLİ (A.A) - 04.07.2011 - Denizli'de tekstil işçilerini taşıyan minibüs, panelvan araçla çarpıştı, kazada 18 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, tekstil işçilerini iş çıkışı evlerine götüren Adem Soymaç yönetimindeki 20 S 0383 plakalı minibüs, Albayrak Meydanı'nda tali yoldan gelen Serkan Güldaş yönetimindeki 20 EY 2010 plakalı panelvan araçla çarpıştı. Kazada yaralanan 18 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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