-İŞÇİ MİNİBÜSLERİ ÇARPIŞTI: 16 YARALI KONYA (A.A) - 02.08.2011 - Konya'da işçi taşıyan minibüslerin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Sami Kuzucu idaresindeki 42 BAR 69 plakalı işçi taşıyan minibüs, merkez Karatay ilçesi Büsan Sanayi Sitesi'nde Arif Kuzucu'nun kullandığı 42 VZ 043 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, sürücüler Sami Kuzucu ve Arif Kuzucu ile minibüslerde bulunan Murat Özdemir, Mustafa Gümüş, Mehmet Deveci, Nazif Özel, Mehmet Altın, Mehmet Ali Özcan, İsa Pakköy, Orhan Kabakçı, Hüsnü Topuz, Muharrem Kuzucu, Aydın Destek, Sadık Deveci, Muhammet Ali Kuzucu ve Samet Çolak yaralandı. Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Samet Çolak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Aynı soyadı taşıyan sürücülerin ikisinin de merkez Meram ilçesine bağlı Çarıklar Mahallesi nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi. Kaza anı yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki minibüsün çarpışma anı yer alıyor.