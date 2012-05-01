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'İşçi kayıplarını önleyecek yasayı Meclis'e getireceğiz'

Bakan Faruk Çelik, Ankara Tandoğan Meydanı'ndan işçilere seslendi

01 Mayıs 2012 16:28

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılmak üzere alana geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, yardımcısı Halil Etyemez ileTandoğan Meydanı'na gelerek mitinge katılanları selamladı. Çalışma Bakanı Faruk Çelik 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı Tandoğan Meydanı’nda işçi ve memurlara seslendi.

Kamu çalışanlarının yüzde 16 şeklinde tezahüratına Çelik, “Teşekkür ediyorum. Mesajınızı aldık” şeklinde cevap verdi.
İşte Bakan Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"Birileri konuştu biz gereğini yaptık. hayırlı olsun. Darbeler yaşandı, bunlar bir bir geride kalıyor. 4+4+4 yasalaştı Allah’a ne kadar hamd etsek azdır. Meclis'in gündemine iş sağlığı ve güvenliği yasasını getiriyoruz. Artık işçi kayıplarını önleyecek bu yasayı da inşallah haziran sonuna kadar Meclis’ten geçireceğiz.
Toplu sözleşme masasına memurlarımızla ilk kez oturduk. Demokrasinin gereği olarak sizler isteyeceksiniz bizler vermeye çalışacağız. Az vereceğiz çok vereceğiz bu işi çözmeye çalışacağız."

Bakanlık yetkilileri, 1977'de Taksim Meydanı'ndaki olaylı mitingin ardından ilk kez bir bakanın 1 Mayıs kutlamasına katıldığını belirtti.

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