-İşçi gelirleri Ocak-Ağustos döneminde 642 milyon dolar oldu ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Yurt dışındaki Türk işçilerin gönderdikleri döviz miktarı, Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artarak 642 milyon dolar oldu. AA muhabirinin Merkez Bankası verilerinden yaptığı değerlendirmeye göre, işçi gelirleri bu yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı ayına göre arttı. Bu süreçte işçi gelirlerinde kaydedilen en yüksek artış Mayıs ayında yaşandı. Gelirler, bu yılın Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 35,7'lik artışla 70 milyon dolardan 95 milyon dolara çıktı. Ancak gelirler Temmuz ayına gelindiğinde yıllık bazda yüzde 4,5 azalarak, 88 milyon dolardan 84 milyon dolara geriledi. İşçi gelirlerindeki azalış Ağustos ayında da sürdü ve bu ayda gelirler geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,5 azaldı. İşçi gelirleri, Ağustosta bir önceki aya göre ise yüzde 3,6 oranında artış kaydetti. Rakamlara kümülatif olarak bakıldığında ise işçi gelirlerinin yılbaşından bu yana sürekli artış göstermesi dikkat çekti. Daha çok Almanya gibi Batı Avrupa ülkelerinde bulunan Türk işçilerin Türkiye'ye gönderdiği döviz miktarı, 2006 yılında 1 milyar 111 milyon dolar, 2007'de 1 milyar 209 milyon dolar, 2008 yılında ise 1 milyar 431 milyon dolar olarak hesaplanmıştı. 2009 yılının tüm aylarında ise yıllık bazda azalan işçi gelirleri, söz konusu yılda toplam 934 milyon dolar oldu. İşçi gelirleri 2010 yılında ise 2009'a kıyasla 14 milyon dolar arttı ve 948 milyon dolara çıktı. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise işçi gelirleri, geçen yılın aynı dönemindeki 595 milyon dolarlık rakamdan 642 milyon dolara çıktı. Kümülatif bazdaki artış yüzde 7,9 olarak hesaplandı.