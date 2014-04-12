İşçi Filmleri Festivali'ne 'Gezi Parkı' damgası

İşçi Filmleri Festivali 9 yıldır 1 Mayıs’larda açılışını yapıyor, yıl boyuna neredeyse tüm ülkeyi dolaşıyor. Bu yılki festivale Gezi Parkı olayları damgasını vuruyor. “Direniş”in öne çıktığı bu yılki afişte Şarlo ve Karagöz’e kırmızılı kadın ve V eşlik ediyor.

Sendika.org’da yer alan habere göre, İşçi Filmleri Festivali’nin 9′uncusu 1-8 Mayıs’ta İstanbul, İzmir, Ankara ve Diyarbakır’da eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Bu yılın teması “Her yer festival her yer direniş.” Temaya uygun olarak, bu yılın afişi de Haziran İsyanı’nın simgeleri V ve kırmızılı kadın ile festivalin maskotları Karagöz ve Şarlo’yu Taksim’de buluşturuyor.

Festivalin düzenleyicileri DİSK Sine-Sen, DİSK Dev Sağlık İş, DİSK Birleşik Metal İş, DİSK Genel İş, DİSK Basın İş, Türk-İş Petrol İş, Türk-İş Tek Gıda İş, Türk-İş Kristal İş, KESK SES, TTB, Halkevleri, Sendika.Org, Çapul TV.