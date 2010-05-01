İşçi Filmleri Festivali başlıyor

T24-

Türkan Şoray’a Türk sinemasına emeklerinden dolayı festival düzenleyicileri tarafından teşekkür edilecek ve bu yıl yıkılmak istenen Emek Sineması çalışanları ile Sine-Sen tarafından belirlenecek bir sinema emekçisine teşekkür plaketi verilecek.İlkay Akkaya’nın şarkılarıyla, Nihat Behram’ın da şiirleriyle katılacağı törenden önce 18.00’de ise Taksim Tramvay durağında festival izleyicilerinin ve sanatçıların katılacağı geleneksel yürüyüş gerçekleştirilecek.Türkiye ve dünyadan emekçilerin yaşamlarını ve mücadele deneyimlerini izleyicilerle buluşturmak ve Türkiye’de işçi filmi üretimini özendirmek amacıyla düzenlenen festivalin açılış filmi Tekel direnişinin konu alındığı ‘Tekel Ateşi’.



Estela Bravo’dan Fidel





Festival programında bu sene kurmaca uzun metraj, kısa metraj ve belgesellerle 74 film izlenebilecek. Aki Karusmaki’nin işçi filmi üçlemesinden ‘Cennetteki Gölgeler’ Stalan Dudow’un Bertolt Brecht senaryosundan uyarladığı ‘Kuhle Wampe’ ve John Ford’un ‘Gazap Üzümleri’ hem klasiklere hem çağdaşlara yer verilen programdaki yapımlardan.





Birçok büyük yönetmenin eserlerinin izlenebileceği etkinlikte Emir Kusturica’nın Maradona belgeseli, ‘This is England’ın yönetmeni Shane Meadows’un ‘Sommers Town/ Somers Kasabası’, Estela Bravo’nun ‘Fidel, Unutulmamış Tarih’i de diğer dikkat çekenlerden.

Açılış töreninde teşekkür edilecek Türkan Şoray’ın rol aldığı ‘Sultan’, ‘11’e 10 Kala’, ‘İki Dil Bir Bavul’ da festivalin yerli film seçkisinde. Yine programdaki ‘Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak’ ve ‘Başka Dilde Aşk’ filmleri görme engelli izleyiciler için sesli betimleme yöntemiyle gösterilecek. İranlı yönetmen Macid Macidi, İngiliz akademisyen John Cunningham, yönetmenler Pascale Boosten ve Eric Juzen, Güney Kıbrıs PEO Sendikası’ndan Eleftherios Georgidas festivalin bu yılki konukları. ‘1980’den 2010’a Emek Sineması’ndan Meydanlara 1 Mayıs’ın 30 Yılı’ başlıklı sergi ise 9 Mayıs’a kadar sona erecek.



Bunların dışında birçok mahalle ve işyerlerinde de özel gösterimlerin yapılacağı festivalde tüm etkinlikler her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz.





Festivalde gösterim yerlerine gelince... İstanbul’da Beyoğlu Sineması, Fransız Kültür Merkezi, İstanbul Barosu, Sine-Sen Şişhane Salonu, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi, Öteki Kültür Sanat, Kazım Koyuncu KM, Kolektif KM, KARGART, Kartal Hasan Ali Yücel KM ve İstanbul Halkevi. Ankara’da Alman Kültür, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Harb-İş Sendikası Salonu, TMMOB Mimarlar Odası, Nâzım Hikmet KM ile Yılmaz Güney Sahnesi. İzmir’de ise İzmir Fuarı İsmet İnönü KM, Ahmet Piriştina Kent Arşivi, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, İzmir Fuarı Gençlik Tiyatrosu, Bornova Çamdibi Tiyatrosu gibi mekânlarda. İnternet: www.iff.org.tr (Kültür Sanat)