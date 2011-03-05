-İŞÇİ EMEKLİLERİNE 100 LİRA ZAM FARKI ANKARA (A.A) - 05.03.2011 - Emeklilerin, mart ayında 180 yerine en fazla 99.74 lira zam farkı alabileceği bildirildi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) emeklilerin mart ayında alacağı zam farkı konusunda bir çalışma yaptı. Çalışmada, ''Emekliye fark müjdesi gibi başlıklar altında 180 lira zam farkı ödeneceği yönünde haberler yer almaktadır. Bu rakamlar ne yazık ki doğru değildir. Emeklilerimiz boşuna umutlandırılmaktadır'' denildi. İşçi ve BAĞKUR emeklilerini ilgilendiren, 2011 yılı birinci altı aylık dönem artışlarına ilişkin farkların, ''Torba Yasa'' olarak adlandırılan 6111 Sayılı Kanun kapsamında düzenlendiği belirtilen çalışmada, emeklilerin aylıklarına yapılan zamların 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince geçmiş 6 ayın enflasyon oranı kadar olduğu anımsatıldı. Çalışmaya göre, Temmuz–Aralık 2010 dönemi enflasyon oranının TÜİK tarafından yüzde 2.73 olarak açıklanmasıyla ve emeklilerin aylıkları Ocak 2011'de bu oranda artırıldı. Torba Yasa ile getirilen ek düzenlemede ise verilen bu zam oranın 60 liralık artıştan düşülmesi ve arada oluşan farkın emeklilere defaten ödenmesi öngörüldü. Bu düzenlemeye göre, Aralık 2010'da 720 lira olan en düşük işçi emeklisi aylığı, Ocak 2011'de uygulanan yüzde 2.73'lük zamla 19.66 lira artarak 739.66 liraya yükseldi. Bu 60 liralık artıştan, 19.66 liralık zam düşülünce emeklilerin bir ay için 40.34 lira alacağı kaldı. Ocak ve Şubat ayları için bu farklar uygulandığında da iki aylık 80.68 lira tutarında bir fark alacağı ortaya çıktı. Çalışmada, ''Yani iddia edildiği gibi, fark ödemeleri 3 aylık değil, 2 aylık olup; mart ayına ilişkin fark oluşmamaktadır. Diğer taraftan farklar, yukarıdaki hesaplamadan da anlaşılacağı gibi, en düşük işçi emeklisi aylıklarında 40 lira civarında olacaktır'' denildi. Emekli aylıklarına Torba Yasa'yla gelen zam, Ocak ayında aylıklarda enflasyon oranında meydana gelen artış ve emeklilerin yılın ilk ayı için alabilecekleri farklar şöyle: /* Aralık 2010 Torba yasayla Ocak 2011'de verilen Ocak+Şubat ayı farkı aylığı gelen zam (yüzde 2.73) (ele geçecek toplam) (lira) (lira) (lira) (lira) ----------- ------------- -------------------- -------------------- 371 60 10.13 49.87 + 49.87= 99.74 400 60 10.92 49.08 + 49.87= 98.16 500 60 13.65 46.35 + 46.35= 92.70 720 60 19.66 40.34 + 40.34= 80.68 750 60 20.48 39.52 + 39.52= 79.04 800 60 21.84 38.16 + 38.16= 76.32 850 60 23.21 36.79 + 36.79= 73.58 900 60 24.57 35.43 + 35.43= 70.86 950 60 25.94 34.06 + 34.06= 68.12 1.000 60 27.30 32.70 + 32.70= 65.40 1.250 60 34.13 25.87 + 25.87= 51.74 1.500 60 40.95 19.05 + 19.05= 38.10 2.000 80 54.60 25.40 + 25.40= 50.80 2.100 84 57.33 26.67 + 26.67= 53.34 2.250 90 61.43 28.57 + 28.57= 57.14 2.451 98 66.92 31.08 + 31.08= 62.16 */