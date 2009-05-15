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Ekonomi

İşçi çıkarmayanların sigorta primi ertelensin

Silk&Cashmere CEO'su Ayşen Zamanpur, 'Hükümet, işçi çıkartmayan şirketlerin en azından sigorta prim ödemelerinde bir erteleme yapmalı'.

15 Mayıs 2009 03:00

Silk&Cashmere Üst Yöneticisi (CEO) Ayşen Zamanpur, bu dönemde hükümetin, işçi çıkartmayan şirketlerin en azından sigorta prim ödemelerinde bir erteleme yapması gerektiğini belirtti.

Zamanpur, yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar Amerika, Fransa, İtalya, Rusya, Almanya, Japonya gibi dünyanın çeşitli ülkelerinde satış mağazaları bulunan Silk&Cashmere'in, satış ağına Kıbrıs'ın yanı sıra Malta'yı da eklediğini belirtti.

Krize rağmen yatırımlarına, ertelemeden yurt içinde ve dışında devam etiklerini dile getiren Zamanpur, şunları kaydetti:

"Bundan birkaç gün önce satış ağımıza Kıbrıs'ı ekledik. Bu arada, Malta'ya da bir bayilik vereceğiz. Bunlara ek olarak Kazakistan ile de görüşmeye başladık. Ekonomiler ağır aksak da olsa toparlanmaya başlıyor. Ancak bu, her şey yolunda iyi gidiyor demek değil. Hükümetin yine ek önlemler alması gerekiyor.

Bu yönde de bazı beklentilerimiz var. Biz krizde panik yapıp eleman çıkarmadık, çıkarmayı da düşünmüyoruz. Bu dönemde hükümetin işçi çıkartmayan şirketlerin en azından sigorta prim ödemelerinde bir erteleme yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu bizi de motive eder. Birçok kişinin de işsiz kalmamasını sağlar. Bu karar ekonomi çarkını daha rahat döndürür."

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