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Yaşam

İşçi Bayramı'nda sigortasız işçinin dramı

Bursa'da sigortasız çalıştığı işyerinde kauçuk kesme makinesine kolunu kaptıran 21 yaşındaki Zafer Yalçın yaşamını yitirdi.

01 Mayıs 2009 03:00

Kolunu kauçuk kesme makinesine kaptıran sigortasız işçi öldü

Bursa'da kolunu kauçuk kesme makinesine kaptıran 21 yaşındaki Zafer Yalçın yaşamını yitirdi.

Merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi, 2'nci Sema Sokak üzerindeki bir kauçuk ve plastik parçalama atölyesinde dün meydana gelen olayda, sigortasız işçi olarak çalışan Zafer Yalçın kolunu makinenin dişlisine kaptırdı. Kolu koparak kanlar içinde kalan genç, çalışma arkadaşları tarafından Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Zafer Yalçın'ın ailesinin geçtiğimiz ay oğullarına işi bıraktırdığı ancak gencin işyeri sahibi A.T.'nin ısrarı üzerine tekrar işe döndüğü öğrenildi.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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