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Yaşam

İşçi Bayramı'nda işçilerine dedesinden kalan maaşı dağıttı

Osmaniye'de bir iş adamı dedesinden kalan 41 bin TL'lik mirası 1 Mayıs nedeniyle işçilerine dağıttı

01 Mayıs 2013 15:05

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir iş adamı babasından kalan mirası 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla dolayısıyla çalışanlarına dağıttı.

Kadirli'de market işleten Kasım Yasdıoğlu, 1 Mayıs nedeniyle çalışanlarına sürpriz yaptı. Babasından kalan 41 bin 340 lira mirası 78 çalışanına eşit şekilde paylaştıran Yasdıoğlu, kişi başı 530'şer lira ödeme yaptı.


İşçilerin her biri 20'şer lirayı Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışladı


Yıllardır baba mesleğini devam ettiren Yasdıoğlu, ocak ayında babasından düşen mirası işçilerine dağıtma kararı aldığını ve bugün bu kararı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Onları sevindirmek için 1 Mayıs'ı işçi bayramını beklediğini söyleyen Yasdıoğlu “ İşçilerimi sevindirmek için böyle bir davranışta bulundum. Her bir işçime 530 TL bayram hediyesi verdim. İşçilerimde aldıkları paradan kendi özgür düşünceleriyle 20’şer TL’yi Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'na bağışta bulundular. Onların bu örnek davranışı beni oldukça çok memnun etti.” dedi

İşçiler ise patronlarının kendilerini işçi bayramında unutmayıp böyle bir hediye vermesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek Yasdıoğlu’na teşekkür etti

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