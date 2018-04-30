İşçi ailelerinden yürüyüş: 28 Nisan anma ve yas günü ilan edilsin

İş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçilerin yakınları, 28 Nisan’ın ‘İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü’ ilan edilmesi talebiyle yürüdü. İşçi Aileleri’nin çağrısıyla İstanbul’da önceki akşam yapılan yürüyüşte, çalışırken yaşamını yitiren işçilerin fotoğrafları taşındı.

Birgün'den Zeynep Kuray'ın haberine göre, Beyoğlu Tünel Meydanı’ndan Galatasaray Lisesi önüne yürüyen aileler, “Çalışırken ölmek istemiyoruz”, “İş kazası değil cinayet”, “İş cinayetlerini unutma, unutturma” sloganları attı. Yürüyüşün ardından aileler adına konuşan Sema Erdem, dünyada her 15 saniyede bir işçinin hayatını kaybettiğine, Türkiye’de ise 2017 yılında en az bin 947 işçinin yaşamını yitirdiğine dikkat çekti. Erdem, “İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri alınmış olsaydı bu işçi kardeşlerimiz yaşıyor olacaktı. Bizim gerçeğimiz bu kadar basit. Maruz kaldığımız bu vahşete dur demek için 28 Nisan’ın Anma ve Yas Günü ilan edilmesini istiyoruz” dedi. 17 yaşındaki oğlunu iş cinayetinde yitiren Erdinç Eroğlu ise “İki ayda bir Soma oluyor. Bizler aslında sizler için mücadele ediyoruz. Kaybettiğimiz canlar geri gelmeyecek biliyoruz, ama kaybedenlerden hesap sormak istiyoruz” diye konuştu.