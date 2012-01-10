-İşbirliği üçüncü taraflara karşı değil ATİNA (A.A) - 10.01.2012 - İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Yunanistan'a yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde Yunanistan Savunma Bakanı Dimitri Avramopulos ile görüştü. AMNA Haber Ajansının haberine göre, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin ele alındığı görüşmede savunma alanında işbirliği için siyasi çerçeve belirlendi. Ziyarette iki ülke bakanlık çalışma grupları da bir araya geldi. Savunma Bakanı Avramopulos, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Barak'ın Atina ziyaretini "önemli" olarak niteleyerek, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin savunma alanını da kapsadığını söyledi. Avramopulos, "İşbirliğinin derinleşmesi tercih ve taahhüdümüzdür" diye konuştu. İsrail ile bu ilişkilerin kurulmasının geciktiğini ifade eden Avramopulos, "İsrail ile Yunanistan arasındaki işbirliğinin üçüncü taraflara karşı olmadığını, aksine üçüncü taraflara karşı dostça ve saygılı olan bu işbirliğinin gerek iki ülke halkı gerek bölgedeki halklar için yeni zenginlik kaynağı oluşturabileceğini" kaydetti. Avramopulos, Atina'nın komşuları ile olduğu gibi bölge ülkeleri ile de dostane ilişkilerini sürdürmeyi arzu ettiğini söyledi. Ehud Barak da İsrail'in Yunanistan ile daha sıkı işbirliği arzuladığını belirterek, Yunanistan'a geçen yıl İsrail'de meydana gelen yangınlar sırasındaki yardımları için teşekkür etti. Barak, iki ülkenin bölgedeki sorunların çözümünü arzuladığını, bölgede barış ve istikrarın yerleşmesinin her iki ülkenin de yararına olduğunu vurguladı. Ehud Barak'ın Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ve Başbakan Lukas Papadimos'un yanı sıra Dışişleri Bakanı Stavros Dimas ile bir araya gelmesi bekleniyor.