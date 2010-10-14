İşbaşaran: Özal,son namazda 'Arkamda dur' dedi

T24 - Kartal Demirağ'ın Turgut Özal'a suikast girişimini değerlendiren Feyzi İşbaşaran: TBMM'de Özal suikastiyle ilgili bir komisyon kurulması halinde suikasta karışan isimleri ve yaşananları anlatacağını söyledi.



Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özel kalem müdürü, bugünün Elazığ Bağımsız Milletvekili Feyzi İşbaşaran, Akşam gazetesine yaptığı açıklamalarda, suikastin peşini bırakmaları konusunda parti içinden ve dışından yoğun baskılara mağruz kaldıklarını dile getirdi. Başarının diğer açıklamalrı ise şöyle:





'TANIKLIK ETTİM'



Kartal Demirağ'ın giriştiği suikast olayı bütün yönleriyle ortaya çıkarsa gerisi çorap söküğü gibi gelir. Özal, o suikaste kafayı çok taktı. Aralarında istihbaratçılarında olduğu insanlarla görüştü. Bir süre sonra suikastın kodlarını, olayı kimlerin gerçekleştirdiğini isim isim çözdük.





'YURTDIŞINDAN CİHAZLAR GETİRTTİK'



Yurt dışından cihazlar getirttik. Kongrede yaşananları değişik detaylardan izledik. Demirağ dışında salonda iki kişinin daha varlığına kanaat getirdik. Demirağ'ı salona getiren bu kişilerdi. Ancak diğer iki kişiye ulaşamadık.





'DİREKT KÜRSÜYE YÖNELDİ'



Normalde her kongrede kendisi için hazırlanan koltuğa otururdu. Ancak "Bu güzel ortamı bozmayalım ve direkt kürsüye çıkalım" dedi. Sonra malum olay gerçekleşti. Sonra öğrendim ki suikast koltukta oturmaya göre ayarlanmış.





'DEMİRAĞ'IN CEBİNDEN ÇIKAN KÂĞIT'





Demirağ'ın sorgusuna gittim. Polisler bana cebinden çıkan kağıdı gösterdiler. Sabah yazmış ve cebine koşmuş: "Turgut Özal ya bugün sen öleceksin ya da ben.'



'İSİMLER ŞOK ETTİ'



Olayın peşine düştükçe, araştırdıkça yurtiçi ve yurtdışı bağlantılarını hemen hemen saptadık. Sayın Özal, bu işin içindeki bazı isimleri tahmin edebiliyordu. Ama araştırma sonunda önümüze çıkan bazı isimler karşısında da şok oluyorduk.





'BU İŞİ BIRAKIN'

Olayı tamamen çözdüktün sonra, harekete geçecektik ki parti içinde 4-5 kişiden ciddi uyarılar aldık. "Bu işin peşini bırakın" yönünde. Bu baskılar çok yoğunlaştı. Bunu dinlemeyip devam etseydik, çok büyük bir savaş çıkardı. Kendisi Cumhurbaşkanlığı'na hazırlandığı için sorun çıkmasını istemiyordu. O yüzden dosyanın kapatılmasını istedi.





'SAKİN OLUN'



Bir gün ben ve bazı arkadaşlar 'hesaplaşalım' dediğimde şunları söyledi: "Çocuklar çok gençsiniz. Hesaplaşmaya girersek ülke kaybeder, ülke karışır. Tehdit altındayım, önümüzdeki bir yılı atlatmamız lazım. Bizim bu olayı çözdüğümüzü bunu yaptıranlar biliyorlar. Tekrar girişimde bulunamazlar. Can güvenliğinizin teminatı benim. Dertleri beni tasfiye etmek. 292 vekil bunların gözlerini korkuttu. Anayasayı değiştireceğimizi düşünüyorlar. Bu işi unutun ve sakin olun. Bu bir yıl içinde bunlarla kavgaya girersek, kaybederiz."





Cumhurbaşkanlığı için 'Doğramacı' teklifi geldi



Saldırının yapıldığı kongre öncesinde Özal'ın Köşk'e çıkacağının konuşulmaya başlanmış olduğunu hatırlatan İşbaşaran, süreci şöyle anlattı: "Parti içinden de dışından da hatta bazı askerler Köşk'e çıkmasını istemiyordu. Özal parti içinde kendisini istemeyenlere 'Evren kalsın mı?' dedi. Evren'e 'görev sürenizi bir yıl uzatalım' teklifi yaptı. Ancak Evren kabul etmedi. Derin güçler kendisinin geri adım atmadığını gördüklerinde bu kez merhum İhsan Doğramacı'nın ismini getirdiler. Ama kabul etmedi ve Köşk'e çıktı. Yıllar sonra Doğramacı'ya sordum bu olayı, bana 'evet öyle bir şey vardı' yanıtını verdi.





Özal,son namazda 'Arkamda dur' dedi



İşbaşaran, Özal'ın vefat ettiği 17 Nisan 1993'ten bir gün önce Çankaya Muhafız Alayı Komutanlığı'nın içindeki camide son cuma namazını kıldıklarını, burada Özal'ın kendisinden yanında değil arkasında saf tutmasını istediğini belirterek şunları ifade etti: "Sonradan bana 'Kendimi iyi hissetmiyorum. Namazda sırt üstü düşerim diye endişe ettim. Ayaklarım tutmuyor, çok halsizlik var' dedi."





Yine 'limonata' iddiası



Semra Özal, önceki gün katıldığı bir programda eşinin, Başdanışmanı Kaya Toperi'nin ısrarlarıyla Bulgaristan Büyükelçiliği'nde katıldığı bir resepsiyonda içtiği limonatadan zehirlenmiş olabileceğini söyledi. İddiaya ilişkin ntvmsnbc'nin sorularını yanıtlayan emekli büyükelçi Kaya Toperi yerin "Bulgar Sefareti ya da resepsiyon olmadığını" söyledi. Yerin bir Bulgar ressamın sergisi olduğunu kaydeden Toperi, "İçecekler geldi. Herkes istediğini aldı Özal'ın Koruma Müdürü Musa (Öztürk) da oradaydı. Limonata mı içti Fruko mu içti bilemem" dedi. Toperi 'Ambulans yoktu' iddialarını ise "Köşk'te her zaman ambulans vardı" diyerek yanıtladı. Benzer iddialar 2008'de de ortaya atılmıştı.





Korkut Özal: Zehirlendi



Turgut Özal'ın ağabeyi Korkut Özal bir TV programında kardeşinin zehirlendiğini iddia etti. Özal, egemen güçlerin Turgut Özal'ı, çıkarlarına engel olduğu için ortadan kaldırdıklarını belirtti. Özal, Genelkurmay 2. Başkanı Org. Aslan Güner hakkındaki iddialarla ilgili de, "Çankaya Köşkü'nde müdahale edecek hiçbir şey yok, o hale getiriliyor. Bu kimin sorumluluğunda, baş yaverin sorumluluğunda mı? Bilemiyorum. Oranın da sorunları vardı" dedi.









