-İŞ BANKASINDAN YURT DIŞI ATAĞI KONYA (A.A) - 15.11.2010 - İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, yurt dışında Irak, Azerbaycan, Mısır ve Suriye'de şube açma düşüncelerinin olduğunu söyledi. Özince, İş Bankası şubesi açılışı çerçevesinde düzenlenen bir konferansa katılmak için geldiği Konya'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ersin Özince, yaptığı açıklamada, İş Bankasının geniş şube ağına sahip olduğunu ve her yıl ortalama 60 civarında şube açtığını belirtti. Ülkemizdeki hızlı kentleşme ve genç nüfus nedeniyle açılış analizi yaptıkları onlarca yer bulunduğunu bildiren Özince, öncelikli olarak potansiyeli yüksek yerlerde şube açtıklarını ifade etti. İş Bankasının Türkiye'deki toplam şube sayısının 1123 olduğunu anlatan Özince, ''Önümüzdeki yıl 1200'leri geçeriz diye düşünüyorum. Bankamızda yaklaşık 24 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Her yıl normal koşullarda en az 50 şube açıyor ve ortalama 1000 kişiye istihdam olanağı sağlıyoruz. İhtiyacımız kadar eleman almaya özen gösteriyoruz. Türkiye'de siyasi ve iktisadi istikrar gelişerek sürdükçe, Türk ekonomisi büyümeye devam ettikçe biz de istihdamımızı daha da artırırız'' diye konuştu. Özince, yeni açtıkları şubelerin hemen hemen tamamında çok ciddi potansiyel ve iş hacmiyle karşılaştıklarını dile getirerek, ''Bunların çok verimli yatırımlar olduğunu görüyoruz. Türkiye'de halen gerek kişi başına düşen şube adedi, gerekse kişi başına bankacılık alt yapısı miktarı istenilen noktanın çok altında'' dedi. -YURT DIŞI ATAĞI- Özince, yurt dışında bir banka alarak büyümelerinin söz konusu olduğunu ifade ederek, son olarak Rusya'da 15 şube ve temsilciliği olan Bank Sofia'yı aldıklarını hatırlattı. Almanya merkezli İşbank GMBH'nın şube adedi artırma çabasında olduğunu da belirten Özince, İşbank GMBH'nin Sofya'da şube açma iznini aldığını ve en kısa zamanda açılacağını söyledi. Özince, Irak, Azerbaycan, Mısır ve Suriye'de şube açma düşüncelerinin olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: ''Bakü, Kahire, Bağdat, Erbil, Basra, Kerkük ve Süleymaniye'de şube açma düşüncemiz var. Bunların yanı sıra Halep ve Şam'ı da arzu ediyoruz. Biz bunların şube olmasını istiyoruz ancak bu ülkelerin çoğu şube değil de 'banka alın' ısrarı yapıyorlar. Ama biz koleksiyon gibi her ülkede ayrı bir banka almanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Biz her potansiyel ülkede banka açamayız. Ancak uygun satın alma imkanlarını değerlendirebiliriz. Örneğin Irak, yüksek potansiyelli bir ülke olmasına karşın bu konuda anlayış gösteriyor. İş Bankası markasının gücünü biliyor. İş Bankasının şubesinin, küçük bir bankadan daha fazla yarar sağlayacağını bildiği için bize şube için müsaade ediyor. Biz de her bir şube başına oradaki bankaların sermayesi kadar sermaye koyup işler yapacağız. Şube başına 7 milyon dolar sermaye koyacağız.''