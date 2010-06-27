İsaril'de asker Gilad için 12 günlük yürüyüş başladı

T24- Gazze Şeridi ile İsrail sınırında 4 yıl önce kaçırılan İsrailli asker Gilad Şalit'in ailesi ve destekçileri, Şalit'in serbest bırakılmasında gerekli çabayı göstermediğini düşündükleri İsrail hükümetini protesto etmek ve hükümet üzerinde bir kamuoyu baskısı yaratmak amacıyla 12 gün sürecek olan uzun yürüyüşü başlattılar.

Şalit ailesinin Yukarı Celile'de Mitzpa Hile'deki evlerinin önünden sabah başlayan yürüyüş, Kudüs'teki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi ikametgahının önünde Şalit için kurulan protesto çadırında son bulacak.

Yürüyüşün başında bir açıklama yapan Gilad Şalit'in babası Noam Şalit, Gilad Şalit sağ salim dönene kadar burada kalmayı planladıklarını, oğullarını almadan evlerine dönmeyeceklerini belirtti.

Gilad'ın 4 yıldır kurtarılmayı beklediğini ifade eden Noam Şalit, "oğlunun kendisini oraya gönderenleri, emri veren subayları, başbakanları, savunma bakanlarını beklediğini, ancak bu kişilerin hiç bir şekilde cevap vermediklerini" söyledi. Noam Şalit, hükümetlerin başarısızlıklarının bedelini ödeyen tek kişinin oğlu olduğunu dile getirdi ve İsraillilere eyleme destek vermeleri çağrısında bulundu.

Polis yürüyüşe katılanların 10 bin dolayında olduğunu tahmin ediyor. Yürüyüşçülerin üzerinde "Gilat hala sağ" yazılı tişörtler ve sarı şeritler bulunuyor. Yürüyüş güzergahı da Şalit posterleri ve sarı şeritlerle donatıldı.

Bu arada Başbakan Netanyahu'nun yardımcıları, aileyi ve acılarını anladıklarını, Başbakan Netanyahu'nun bu eylemi eleştirmediğini ve Şalit'i evine getirmek için elinden geleni yapacağını belirtiyorlar. Buna karşın Netanyahu'nun, ancak sağlam bir duruşun Hamas'ı, İsrail'in koşullarını kabul etme konusunda yumuşamaya zorlayacağı görüşünde olduğu ifade ediliyor.