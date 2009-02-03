İşaretli ağaçlar 13,5 kilo TNT'ye götürdü

Beykoz'un Elmalı köyünde 13.5 kilogram TNT ile 100 gram C-4 patlayıcı ele geçirildi.



İstanbul Valiliği, Beykoz'un Kaynarca Köyü yolu üzerindeki ormanlık alanda vatandaşların ihbarı üzerine yapılan incelemede, su termosu içinde her biri yaklaşık 500 gramlık 27 adet TNT kalıbı, 100 gram C4 plastik patlayıcı, 155 santimetre boyunda yeşil renkli infilaklı fitil, 3 elektrikli fünye ve bir adaptör bulunduğunu bildirdi.



İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Beykoz ilçesine bağlı Kaynarca Köyü'ndeki vatandaşların, Beykoz İlçe Jandarma Komutanlığı'na dün gece saat 23.00 sıralarında şüpheli bir aracın Hocaoğlu mevkisinde ormanlık bölgeye giriş ve çıkış yaptığı şeklinde ihbarda bulunduğu belirtildi.



Beykoz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince saat 00.10 sıralarında belirtilen mevkide yapılan araştırma sonucunda, Kaynarca Köyü yolunun 5. kilometresi civarında asfalt yoldan 30 metre uzaklıkta ormanlık bölgede ağaçlara çakılı 4 tornavida tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



Tornavidalı takip



"İşaretli ağaçların takip edilmesiyle yumuşak toprağın üzerinde siyah poşet parçalarının görülmesi üzerine toprağın 20 santimetre altında siyah poşet içerisinde 'Kale Polite 40' markalı bir su termosu bulunmuştur. İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Unsuru ve Beykoz İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekiplerince olay yerinde yapılan araştırmada, su termosunun içinde 27 adet adet TNT kalıbı (her biri takribi 500 gram ağırlığında jelatin ile sarılmış), 100 gram C4 plastik patlayıcı, 155 santimetre boyunda yeşil renkli infilaklı fitil, 3 adet elektrikli fünye, bir adet adaptör bulunmuştur.



Olay bölgesinde havanın aydınlanmasını müteakip köpek timlerinin katılımıyla tekrar arama ve inceleme yapılmış, ancak herhangi bir iz ve emareye rastlanılmamıştır."



Açıklamada, Beykoz Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan talimat gereği, patlayıcı maddelerin, kriminal inceleme yaptırılmak üzere Beykoz İlçe Jandarma Komutanlığı'nda muhafaza altına alındığı ve tahkikata başlandığı bildirildi.

