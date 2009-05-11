İşaret diliyle İstiklal Marşı

Kırklareli'nde ‘Engelliler Haftası' kapsamında Sosyal Hizmetler Müdürlüğü `8'inci Engelliler Şenliği'nde işaret diliyle İstiklal Marşı okundu.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şenlikte Türkiye'de ilk kez Kırıkkale Üniversitesi'ne bağlı Keskin Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi öğrencileri, işaret diliyle İstiklal Marşı okudu. Okulun öğretim görevlisi Cem Güneş, “Türkiye'de ilk kez işaretle diliyle İstiklal Marşı okuduğumuz için mutluyuz” dedi.



Celal Bayar Parkı'nda düzenlenen etkinliklerde ise özel eğitim kurumlarında öğrenim gören engelli öğrenciler, müzik, şiir, dans ve spor gösterisi yaptı.



Sosyal Hizmetler Müdürü Zühtü Bozdemir, “”Toplumda özürlü bilincinin oluşması, özürlü sorunlarının çözülmesinin temeli sevgi bağlarımızı güçlendirmekten geçer. Özürlüsüne özür borcu olan bir toplumun bir bireyi olarak, özürlüler hayatımızın bir parçası olduğunu söylüyorum. Her alanda özürlümüzü, topluma entegre etmek zorundayız” dedi.



Şenliğe Kırıkkale Valisi Mustafa Bahrettin Demirer, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Ulusoy, Emniyet Müdürü Salim Akça, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Peker, Özel İdare Genel Sekreteri Atanur Aydın da katıldı.

