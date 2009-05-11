T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İşaret diliyle İstiklal Marşı

11 Mayıs 2009 17:47

Kırklareli'nde ‘Engelliler Haftası' kapsamında Sosyal Hizmetler Müdürlüğü `8'inci Engelliler Şenliği'nde işaret diliyle İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şenlikte Türkiye'de ilk kez Kırıkkale Üniversitesi'ne bağlı Keskin Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi öğrencileri, işaret diliyle İstiklal Marşı okudu. Okulun öğretim görevlisi Cem Güneş, “Türkiye'de ilk kez işaretle diliyle İstiklal Marşı okuduğumuz için mutluyuz” dedi.

Celal Bayar Parkı'nda düzenlenen etkinliklerde ise özel eğitim kurumlarında öğrenim gören engelli öğrenciler, müzik, şiir, dans ve spor gösterisi yaptı.

Sosyal Hizmetler Müdürü Zühtü Bozdemir, “”Toplumda özürlü bilincinin oluşması, özürlü sorunlarının çözülmesinin temeli sevgi bağlarımızı güçlendirmekten geçer. Özürlüsüne özür borcu olan bir toplumun bir bireyi olarak, özürlüler hayatımızın bir parçası olduğunu söylüyorum. Her alanda özürlümüzü, topluma entegre etmek zorundayız” dedi.

Şenliğe Kırıkkale Valisi Mustafa Bahrettin Demirer, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Ulusoy, Emniyet Müdürü Salim Akça, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Peker, Özel İdare Genel Sekreteri Atanur Aydın da katıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24