İşaret diliyle hutbe

Eskişehir'de Müftülük, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Odunpazarı Belediyesi arasında imzalanan protokolle bir camide işitme engellilere yönelik işaret diliyle hutbe verilmesi için çalışma başlatıldı.



Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen törende, kentte yaşayan işitme engelli vatandaşlara işaret diliyle hutbe okunması için protokol imzalandı. Protokole, Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kepez, İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ceylan ve İl Müftüsü Ahmet Akın imza attı.



Protokol gereğince, cuma günleri Hacı Havva Camisi'nde işitme engelli vatandaşlara işaret diliyle hutbe verilecek.



Mehmet Kepez, törende yaptığı konuşmada, engellilerin toplumsal hayata tam katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesinin çağdaş toplum anlayışının bir parçası olduğunu söyledi.



Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra bilgi, hizmet ve çevre koşullarının da engelliler için ulaşılabilir hale getirilmesi gerektiğini anlatan Kepez, "Hacı Havva Camisi'ne cuma günü gelen işitme engelliler, işaret diliyle okunan hutbeyi anlayabilecek. Bunun için bir işaret dili uzmanı görev yapacak" dedi.



