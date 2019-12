Sambacıların futboldaki ağırlığının her geçen gün artmasının nedeni “Atletas de Cristo” adlı dini organizasyon. Brezilya hükümetinin de desteklediği bu oluşum sporcuları düzenle yaşamaya teşfik ediyor



Fenerbahçe’den Alex de Souza, Edu Dracena, Galatasaray’dan Casio Lincoln, Beşiktaş’tan Bobo ve Nobre, Milan’dan Kaka, Serginho, Bayern Münih’ten Ze Roberto, Lucio… Bu futbolcuların ortak özellikleri ‘İsa’nın çocukları’ olmaları. Tüm dünyanın hayranlığını kazanan bu sporcular, hızla yayılan bu organizasyonun Brezilya ayağında önemli yer tutuyor. Ayrıca Gana asıllı Alman futbolcu Asamoah ve Alman kaleci Heinen de aynı oluşumun üyesi.



Organizasyon 1981 yılında Brezilya’da kuruluyor ve amacı sporcuları Hristiyan yapmak, bir anlamda misyonerlik faaliyeti. Müritlerinin büyük çoğunluğunu futbocular oluştruyor. Ancak içlerinde Ana Flavia gibi voleybolcular da, Jonathan Edwards gibi atletler de, Dias Riberio gibi Formula yarışçıları da yer alıyor.



İlginç olan ise bu inanıştaki sporcuların hepsinin el üstünde tutuluyor olması. Bugün transferi en kolay yapılan futbolcular İsa’nın çocukları. Çünkü kulüpleri, hatta ülkemizdeki kulüpler de buna dahil, dikkat ettikleri önemli noktalardan bir tanesi bu organizasyonun içinde yer alması oyuncuların. Bu oyuncular düzenliler, eğlenceye düşkün değillerdir, içki kullanmazlar, itaatkardırlar.



Bu sporcularla ilgili bir başka iddia da kazançlarının bir bölümünü kiliseye bağışladıkları yönünde. İngiliz gazeteci Alex Bellos konuyla ilgili, “İsa’nın sporcuları hareketi, Protestan evangelistliğin brezilya için yeni bir dini fenomen olarak doğuşunu da temsil ettiğinden çok yankı uyandırmıştı. Bugün Evangelistler futbolda en çok göze batan grup olarak adlandırılıyor. Futbol, tanrının nelere kadir olduğunu göstermek için ideal bir sahne. Onların kahramanı her zaman isa oldu, pele değil. Kazançlarının %10’nu kiliseye bağışlıyorlar” dedi.