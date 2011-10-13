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Dünya

ISAF'ın görev süresi uzadı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

13 Ekim 2011 01:05

-ISAF'ın görev süresi uzadı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 12.10.2011 - BM Güvenlik Konseyi, Afganistan'da NATO komutasında görev yapan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün (ISAF) görev süresini 1 yıl uzattı. Konsey, bugün yaptığı toplantıda oybirliğiyle aldığı kararla, ISAF'ın bugün dolan görev süresini 13 Ekim 2012 tarihine dek uzattı. Konsey kararında ayrıca, Afganistan'da devam eden terör saldırılarından, uyuşturucu kaçakçılığı gibi suç oluşturan faaliyetlerden ve sivillerin ölümlerinden ciddi endişe duyduğunu açıkladı. Güvenlik Konseyi, BM ülkelerinden ve ISAF'a destek veren ülkelerden, 2014 yılının sonunda ülkede güvenliği kendi sağlaması öngörülen Afgan güvenlik güçlerine personel eğitimi, ekipman ve başka kaynakların aktarılması konusunda katkıda bulunmalarını, ayrıca Afganistan'da güvenliğin ve istikrarın sağlanması konusunda destek vermeye devam etmelerini de istedi. ISAF, Güvenlik Konseyi tarafından 20 Aralık 2001'de alınan kararla kurulmuştu.

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