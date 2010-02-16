İşadamları 'yeni Maslak'tan arsa topluyor

T24 - İstanbul’da Basın Ekspres Yolu ile Mahmutbey Köprüsü arasında kalan bölüm, Merkezi İş Alanı (MİA) bölgesi ilan edildikten sonra adeta uçuşa geçti.

Ekonomist Dergisi'nde yer alan habere göre, ticari gayrimenkul açısından çok gelişen bölge için ‘Yeni bir Maslak doğuyor ’ tanımlaması yapılıyor. MİA bölgesinde Türkiye’nin önde gelen büyük grupları dışında birçok tanınmış işadamının da zamanın da arsa topladığı anlaşılıyor.

Çok değil daha 15 yıl önce çimenlik olan bir yerden söz ediyoruz. Daha yeni hizmete giren TEM’in hemen yanı başındaydı. Şehrin plancıları, 1995'te bölgenin turizm ve medya açısından değerlendirilmesini öngördü. Böylece altyapısı buna göre inşa edildi. Bölge geniş, parseller büyüktü. Fabrika inşa etmeye de alışveriş merkezine de uygundu.

Zamanla boş arsalar, ofis ve fabrika binaları ile dolmaya başladı ve burada hızla binalar yükseldi. Neticede, bugün bölgede artık üzerine bina kurmak için neredeyse satın alınabilecek bir arsa kalmadı. Boş olan yerlerin hepsi için, mülk sahiplerinin projeleri var; kimse arsasını satmayı düşünmüyor.

İstanbul'un en önemli iş merkezlerinden biri haline gelen Atatürk Havalimanı’nı TEM’e bağlayan Basın Ekspres Yolu, özellikle de Mahmutbey köyüve çevresinden söz ediyoruz…

Son yıllarda çehresini yenilemeye de başlayan ve ticari gayrimenkul açısından çok gelişen bölge için ‘Yeni bir Maslak doğuyor’ tanımlaması yapılıyor. Basın Ekspres Yolu ve çevresinin en büyük avantajı, hiç kuşkusuz havaalanına yakınlığı ve ana yolların arasında yer alması.

2004 yılı öncesindeki imar planlarında imalat ve satış mağazalarının kurulması öngörülen yolun her iki tarafında şimdilerde otel, alışveriş merkezi (AVM) ve rezidans projeleri yükseliyor. Basın Ekspres Yolu ile Mahmutbey Köprüsü arasında kalan bölüm ise Merkezi İş Alanı (MİA) bölgesi ilan edildi. Bu bölgede de şimdilerde çok katlı modern plazalar yükseliyor.

Satılık arsa kalmadı



MİA bölgesi, bugün arsa metrekare fiyatlarında en yüksek değeri olan ana arteri konumuna geldi. Bölgedeki gayrimenkul piyasası son dönemde oldukça hareketli. MİA bölgesinde birkaç yıl öncesine kadar metrekaresi bin dolardan satılan arsalara bugün bin 200 ila 2 bin dolar arasında bir fiyat isteniyor. Bölge, birçok büyük şirket tarafından büyüteç altına alınmış durumda. Birçok şirketin bölgedeki plazalarda yer aradığı belirtiliyor.

MİA bölgesi, yaklaşık 600 bin metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor. Bölgede bin ila 6 bin metrekare arasında yaklaşık 120 arsa yer alıyor. Bu arsaların 20-30’unda imar problemi olduğuna işaret eden, Re/Max Arasta Gayrimenkul Danışmanlık AŞ Genel Müdürü Fuat Menteşeli, bölgede satışta beş-altı parselin olduğunu, bunların dışında arsa olmadığını vurguluyor.

Kimlerin arsası var?



MİA bölgesinde Türkiye’nin önde gelen büyük grupları dışında birçok tanınmış işadamının arsası da yer alıyor. Bu isimlerin başında da Haznedar Refrakter’in sahibi olan Yalım ve Zekai Erez kardeşler geliyor.

Erezler’in bölgede 3 bin 200 metrekare büyüklüğünde bir arsası bulunuyor. Erez Ailesi’nin dışında genel merkezini 2008 yılında bölgeye taşıyan Altınbaş Holding’in de yaklaşık 17 bin metre büyüklüğünde arsası buluyor. Bölgede arsa yatırımı yapan bir diğer ünlü isim ise Kütahya ve Güral Porselen’in sahibi Güral Ailesi.

Gürallar’ın bölgede 2 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir arsası bulunuyor. Yine bölgeye ilgi duyan Polat İnşaat’ın ise burada 6 bin metrekare büyüklüğünde bir arsası var. Polat İnşaat önümüzdeki dönemde bu arsa üzerinde bir otel yatırımı planlıyor.

Arsa toplayan isimler



Bölgedeki emlakçılar, satılık arsaların neredeyse bir elin parmağını geçmediği MİA bölgesinde, son birkaç yıldır arsa toplayanların da olduğunu ifade ediyor. Bu isimlerin başında Anavatan Partisi (ANAP) eski genel başkanlarından Erkan Mumcu’nun kardeşi Mustafa Mumcu’nun geldiği öne sürülüyor. Mustafa Mumcu’nun ortağı ile birlikte bölgede 5 bin 599 metrekare arsa satın aldığı öne sürülüyor.

Yine bölgede arsa toplayan bir diğer isimin ise Fenerbahçe Spor Kulübü eski yöneticilerinden olan Dinamik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa Küçük olduğu söyleniyor. Bölgedeki emlakçıların iddiasına göre Küçük, son dönemde buradan yaklaşık 3 bin metrekare büyüklüğünde arazi toplamış.

Otel yatırımcılarını da cezbediyor



Bölgenin ilk otel yatırımı, Denk Turizm'in hayata geçirdiği Holiday Inn Airport North oldu. Basın Ekspres Yolu’nun TEM’ile birleştiği noktada yer alan bu otel, 2008 yılında hizmete açıldı. 20 milyon Euro’ya mal olan Holliday Inn Airport-Nort, 327 yatak kapasitesine sahip. Bölgede şu anda beş yıldızlı iki otelin yapımı devam ediyor. Bunlardan birisi Scooter ayakkabı markasının sahibi Macro Ayakkabı’nın gerçekleştirdiği 'Quantum International' isimli otel. 5 bin metrekare alan üzerine inşa edilmekte olan otel, 5 yıldızlı olacak. 280 odalı ve 560 yatak kapasitesine sahip otelin, 25-30 milyon dolara mal olacağı ve 2012 yılında faaliyete geçeceği belirtiliyor.

Yine MİA bölgesinde bir diğer beş yıldızlı otel projesini ise İstanbul Toptancılar Çarşısı (İSTOÇ) yönetimi gerçekleştiriyor. TEM otoyolunun kenarında İSTOÇ Çarşısı’nın yanında gerçekleştirilen projenin adı İSTOÇ Saray. 38 kattan oluşacak 80 milyon dolara mal olması planlanan İSTOÇ Saray projesinin içerisinde beş yıldızlı bir otel yer alacak.

İkitelli'ye Ziggurat kulesi geliyor



MİA bölgesinde otel yatırımı planlayan gruplardan birisi ide Bodrum'da Gardens of Babylon projesine imza atan Çakırlar Şirketler Grubu. Çakırlar Şirketler Grubu, bölgede Babil'in Asma Bahçeleri'ndeki Ziggurat Kulesi’nden esinlenerek, bir otel ve rezidans projesi planlıyor. 20 dönümlük arazi üzerinde yaklaşık 60 milyon dolara mal olması beklenen projeye bu yılın sonunda başlanması planlanıyor.

Projeyi gerçekleştirecekleri arsanın ortakları Selim Tekdirlik’e ait olduğunu belirten Çakırlar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, proje hakkında şu bilgileri verdi:

“Projeyi gerçekleştireceğimiz arazi, Basın Ekspres Yolu’nun parelinde 212 İstanbul AVM’nin sırasında yer alıyor. Bu arazi üzerinde 70 bin metrekare inşaat yapabilme izni yer alıyor. Bununla birlikte Bağcılar Belediyesi bu hatta 17 kat izni verirken, Ağaoğlu’nun rezidans projesine ise 36 kat imar izni veriyor. İşte bu prosedürleri çözersek, inşaata sanırım bu yılın sonunda başlarız.”

BÖLGEDE KİMLERİN ARSASI VAR



Erez Ailesi - 3200 m2

Ortaş Madencilik(Temel Apdik) 26800 m2

Aytim Tekstil 3830 m2

Altınbaş Holding 17000 m2

Hira Tekstil 2500 m2

Ramazan Zengin 35000 m2

Güral Ailesi (Kütahya Porselen) 2500 m2

Polat İnşaat 6000 m2

Tanrıverdi Holding 9600 m2

Bayram Ali Aslan(İÇDAŞ) 7500 m2

Tekiner Kırtasiye 4800 m2

Mas Büro Malzemeleri 2000 m2

Selim Tekdirlik 20000 m2