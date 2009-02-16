İşadamları ‘beyaz rüşvet’i destekledi

Tunceli Sanayici ve İşadamları Derneği, Tunceli Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yapılan beyaz eşya yardımların önemine vurgu yaptı.





Tunceli Sanayici ve İşadamları Derneğin tarafından yapılan yazılı açıklamada, küresel ekonomik krizin tüm dünyada etkisini göstermeye devam ettiği, üretim ve sanayinin olmadığı ve tüketim ağırlıklı bir ticaret hakim olduğu Tunceli'de kış aylarında turizm ve inşaat gibi faaliyetlerin durması ile çoğu esnafın banka kredileri ile ayakta durmaya çalıştığı, ilin ekonomisine en büyük katkıyı kamu yatırım ve harcamaları sağladığı belirtildi.



SYDV tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan beyaz eşya ve mobilya yardımlarının hassasiyetle yapılan çalışmaları sonucunda tespit edilen ailelere yapıldığı anlatan açıklamada, şunlar kaydedildi:



Takdir edilecek boyutta



"Yardımlar için 5 milyon liralık harcama yapılmıştır. Alımların tamamının Tunceli'de faaliyet gösteren esnafımızdan yapılıyor olması bu sıkıntılı dönemde böylesine önemli bir kaynağın ilimiz esnafına ve dolayısıyla ekonomisine sağlayacağı destek takdir edilecek boyutta olacaktır. Beklentimiz; hemşehrilerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak bu tarz projelerin devamının sağlanabilmesidir. Bunun için bize düşen bu iyi niyetli yaklaşımların engellemeye çalışmak yerine desteklemek, takdir ve teşekkür etmektir. Bu durumda halkın temsilcileri olan siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri, gerçekleşmesini istedikleri toplumsal faydaları, yapacakları çalışmalar ve üretilecek projelerle destelemeli ve ulusal ve yerel medyanın etkisini ilimize katkı sağlayacak şekilde kullanabilmelidirler. Bu projede emeği geçen Valimizden, muhtarlarımıza, esnafımızdan işçilerimize kadar herkese teşekkür ediyor ve yıllardır kara haberlerle ülke gündeminde yer alan Tuncelimizin beyaz haberlerle yer almaya devam etmesini temenni ediyoruz."

