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Yaşam

İşadamını nişanlısının yanında infaz ettiler

İnfaz edilen işadamının nişanlısı şoka girdi

12 Eylül 2016 20:46

Bursa'da genç işadamı nişanlısının da olduğu aracında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

NTV'nin haberine göre, Mustafakemalpaşa İlçesi’nde oto alım satım işleri yapan Barış Kösa, 5 gün sonra düğün yapacağı nişanlısı ile bayram ziyareti için yola çıktı.

Genç adam Yalıntaş Caddesi üzerinde daha önce de aralarında husumet bulunan Ali A. ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıkınca Barış Kösa yanında nişanlısının olduğunu söyleyerek otomobiline binip olay yerinden uzaklaşmak istedi.

Ancak Ali A. yanında bulunan pompalı tüfekle Barış Kösa’nın otomobiline ateş açtı. Tam 7 kez ateş açan Ali A.'nın tüfeğinden çıkan kurşunlara hedef olan Barış Kösa ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

 

Nişanlısı şoka girdi



Olayın yaşandığı sırada otomobilde bulunan E.A ise yara almadan kurtuldu. Harekat halindeki otomobil ise bir kahvehaneye çarparak durabildi.

Bu sıra da kahvede oturan iki kişi de hafif yaralandı. Katil zanlısı Ali A. ise polise teslim oldu. 

Saldırıdan sonra araçta çok sayıda saçma izi tespit edilirken, kriminal ekipler araştırma başlattı.

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