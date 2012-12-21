İşadamı otomobilinde infaz edildi

İstanbul Ataköy'de silahlı saldırıya uğrayan işadamı Ömer Satın, hayatını kaybetti.
Dün akşam saatlerinde Ataköy 2. Kısım yakınlarında aracıyla seyir halinde olan Ömer Satın, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsünden vurulan Satın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, güvenlik şeridi çekerek, olay yerinde inceleme yaptı.
Görgü tanıkları, bir kişinin, iş adamı olduğu belirtilen 57 yaşındaki Satın'a silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığını söyledi.
Saldırganın yakalanmasına çalışıldığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.