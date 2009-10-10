İşadamı kurşun yağmurunu anlattı!

Kazakistan Türk İşadamları Derneği (KATİAD) ve Turkuaz Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Pilge, Ümraniye’de uğradıkları silahlı saldırıyla ilgili olarak verdiği ifadede, “İş hayatımda kimseye kazık atmadım. Zaten işlerimin çoğu Kazakistan’da. Saldırı neden oldu bilmiyorum” dedi.

Küçüksu Caddesi’nde çarşamba akşamı meydana gelen olayda, şoförün kullandığı otomobilin kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilen silahlı bir kişi sağ taraftan arka kapıya yaklaşarak kurşun yağdırmıştı.



Polisin ‘profesyonelce’ dediği saldırıda, arka koltuğun sağında oturan Pilge ağır yaralandı. Turkuaz Genel Müdürü Hayri Ersoy ise yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan Zeki Pilge, polise şu bilgileri verdi:



‘Hiç ses duymadım’



“Yanımda bin kişi çalışıyor. Büyük bölümü Kazakistan’da. Birçok insanla iş ortaklığım var. Hiçbirisiyle problemim yok. Yatırımcıyım, insanlara iş sağlıyorum. Bu nedenle Kazakistan’da da sevilirim. Saldırıyı kimin ve neden yaptığı konusunda bilgim yok.” Saldırı sırasında ses duymadığını kaydeden Pilge, “Birden camlar patlamaya ve kırılmaya başladı. Şoförüm panikle arabadan indi. Yine bindi. Sonrasını hatırlamıyorum” dedi.