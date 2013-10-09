İşadamı Erol Aksoy'a 12 yıl 6 ay hapis cezası

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Bankalar Kanunu'na muhalefet davasından yargılanan işadamı Erol Aksoy'u, "zimmet" suçundan 12,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Erol Aksoy ile birlikte 11 kişi hakkına zimmet suçlaması ile yürütülen soruşturma 2005'te tamamlanmış, kapatılan Şişli Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianame mahkemece kabul edilmişti.

Sanıklar, 493 milyon dolarlık zimmet suçu ile yargılanıyorlardı. Suçlama konuları arasında, Trade Deposit Bankası ile İktisat Bankası'nın birleştirilmesi sonucu 493 milyon dolarlık zarar oluşması yer alıyordu.

İktisat Bankası'na 15 Mart 2001'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmuştu.