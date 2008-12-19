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Yaşam

'İşadamı, Engin’e 1 milyon dolar verdi'

Love Bar’ın işletmecisi Engin Temel’in öldürülmesinin ardındaki sır perdesi aralanamadı

19 Aralık 2008 02:00

Eşcinsellerin tercih ettiği Love Bar’ın işletmecisi Engin Temel’in öldürülmesinin ardındaki sır perdesi, 10 gündür aralanamadı. Kanal D’de Esra Ceyhan’ın programına telefonla katılan ve Temel’in yakın arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi şu iddialarda bulundu:

Gizli ilişki yaşadığı kimdi?

"Engin, ünlü bir işadamının verdiği 1 milyon dolarla, Love, Andons ve Seventh barlara ortak oldu ve Porsche Cayenne marka cipi satın aldı. Aynı işadamı, ilişkiyi bitirmek istemesi üzerine Engin Temel’i tehdit etti. Çok iyi iş yapan bir barın yüzde 10 ortaklığının 60 bin liraya hiçbir şekilde satın alınamaz. Böyle bir ortaklık en az 500 bin YTL gerekir. Engin, bu ilişkisini mümkün olduğu kadar saklardı ve gizli yaşardı."

Babadan ilişki yalanlaması

Kurban Bayramı’nın ikinci günü uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Engin Temel’in babası Münir Temel ise, oğlunun böyle bir ilişkisi bulunmadığını, barlardaki ortaklık payının da 60 bin YTL’ye karşılık geldiğini savundu. Münir Temel, bu paranın yarısını kredi çekerek, kendilerinin verdiğini söyledi.

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